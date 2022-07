Alcaraz : « Ce serait incroyable de pouvoir remporter la victoire et le titre lors de mon 100e match en tant que joueur de tennis professionnel »

Carlos est donc en finale en Croatie. Il affron­tera Jannik Sinner pour une finale de gala. L’Espagnol vit une saison de fou puisque il va parti­ciper à sa sixième finale de l’année. Il est le seul pour l’ins­tant à avoir réaliser cet exploit.

« Ce serait incroyable de pouvoir remporter la victoire et le titre lors de mon 100e match en tant que joueur de tennis profes­sionnel sur le circuit. De plus, je peux déjà dire que je vais être le numéro quatre mondial de lundi. C’est quelque chose d’in­croyable pour moi. C’est un objectif que j’avais au début de la semaine et je peux déjà dire que je l’ai atteint. Maintenant, je dois me concen­trer sur la finale. J’espère que nous pour­rons défendre le titre que nous avons gagné l’an dernier. »