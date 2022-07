Alcaraz : « En un an, les choses ont beaucoup changé, tant sur le plan personnel que professionnel »

Qualifié pour les quarts de finale à Umag, Carlos Alcaraz défend son tout premier titre sur le circuit ATP, obtenu en juillet 2021. Depuis, le jeune espa­gnol a remporté quatre autres trophées, dont deux en Masters 1000, et atteint la cinquième place mondiale. Tout va très vite pour un jeune de 19 ans qui, pour­tant, en veut toujours plus.

« En un an, les choses ont beau­coup changé, tant sur le plan personnel que profes­sionnel. J’ai vécu de grands moments, mais il ne reste plus qu’à conti­nuer à travailler dur pour atteindre des objec­tifs plus ambi­tieux encore », a annoncé Carlito qui affronte Facundo Bagnis ce vendredi pour une place dans le dernier carré de l’ATP 250 croate.