Alcaraz : « Il y a eu un moment où je ne savais pas quoi faire »

Battu en trois manches en finale d’Umag, 7–6, 1–6, 1–6, Carlos Alcaraz a litté­ra­le­ment craqué au début du deuxième set. Après avoir raté neuf balles de break, il a sombré propo­sant un tennis indigne de son talent alors que dans le même temps Jannik Sinner trou­vait ses marques. En confé­rence de presse, l’Espagnol recon­nais­sait volon­tiers qu’il a perdu le fil du match.

« J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions et contre des joueurs comme Jannik, si vous ne les saisissez pas, il est diffi­cile de le battre. Après le premier set, il s’est amélioré et je n’ai pas trouvé le moyen de bien servir. Il y a eu un moment où je ne savais pas quoi faire ou comment le faire jouer. Il a commencé à réagir et c’était la clé. Je n’ar­rê­tais pas de rater et d’être moins agressif. Je vais essayer de ne pas faire ça la prochaine fois »