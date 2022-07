Alcaraz : « Je suis complètement remis physiquement et mentalement de ce qui s’est passé à Hambourg »

Bénéficiaire d’un bye au 1er tour, Carlos Alcaraz va faire son entrée en lice ce jeudi en huitièmes de finale contre Nicolas Gombos à Umag, où il défend le premier titre de sa carrière (il en compte désor­mais 5). L’Espagnol s’est confié sur son état d’es­prit avant de jouer, quelques jours après sa finale perdue à Hambourg contre Lorenzo Musetti.

« Je suis complè­te­ment remis physi­que­ment et menta­le­ment de ce qui s’est passé à Hambourg et je semble prêt à défendre mon titre à Umag. J’aime beau­coup cet événe­ment, j’adore venir car il y a une super ambiance et j’ai pu me détendre pendant quelques jours et faire de nouvelles choses, comme faire du jet ski. J’ai beau­coup réfléchi avant de faire cette promesse de venir et, heureu­se­ment, cette année j’ai pu la tenir. Je ne sais pas si je répé­terai cette promesse l’année prochaine, d’abord je veux gagner le tournoi et ensuite nous verrons. »