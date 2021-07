Qualifié pour les quarts de finale à Umag, en Croatie, où il a notam­ment battu Lucas Pouille, Carlos Alcaraz est revenu à l’issue de sa victoire face à Martin sur sa facon d’aborder le jeu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très ambi­tieux, quitte à rater.

« Être agressif est quelque chose que j’es­saie de faire dans tous les jeux. J’essaie de prendre le contrôle du jeu, j’es­saie de faire pencher les choses de mon côté. Je veux être celui qui domine l’autre, celui qui prend le jeu à son compte et non l’in­verse. Évidemment, un jeu est très long et il y aura toujours des situa­tions dans lesquelles vous devrez courir et défendre. Il y a des moments où vous devez mettre plus de balle à l’in­té­rieur, attendre votre oppor­tu­nité, et à d’autres fois l’op­por­tu­nité vient en premier. C’est quelque chose dans lequel je m’amé­liore et je travaille aussi : savoir faire la diffé­rence quand il est temps d’at­ta­quer en premier et quand je dois attendre l’op­por­tu­nité », a déclaré l’Espagnol de 18 ans.