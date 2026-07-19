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Merida, juste titré rend hommage à son père : « J’ai énor­mé­ment de souve­nirs avec lui. Nous avons commencé par jouer au padel avant de passer au tennis »

Par
Antoine Touchard
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Daniel Mérida pour­suit son ascen­sion cette saison et a franchi un cap en rempor­tant, cette semaine à Umag, le premier titre ATP 250 de sa carrière. 

Auteur d’un parcours remar­quable, marqué par plusieurs succès face à des spécia­listes de la terre battue, l’Espagnol a tenu à rendre un vibrant hommage à sa famille et à ses proches, avec une pensée toute parti­cu­lière pour son père, lors de son inter­view sur le court après sa victoire.

« J’ai énor­mé­ment de souve­nirs avec lui. Nous avons commencé par jouer au padel avant de passer au tennis. J’ai des centaines de photos et de souve­nirs. Il a toujours été à mes côtés, aux entraî­ne­ments, pendant les voyages et dans tous les moments impor­tants » a déclaré l’Espagnol de 21 ans.

Ce sacre lui permet égale­ment de réaliser un bond spec­ta­cu­laire au clas­se­ment ATP. Il gagnera 24 places ce lundi pour atteindre le 58ᵉ rang mondial, le meilleur clas­se­ment de sa jeune carrière.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 12:49

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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