Daniel Mérida poursuit son ascension cette saison et a franchi un cap en remportant, cette semaine à Umag, le premier titre ATP 250 de sa carrière.
Auteur d’un parcours remarquable, marqué par plusieurs succès face à des spécialistes de la terre battue, l’Espagnol a tenu à rendre un vibrant hommage à sa famille et à ses proches, avec une pensée toute particulière pour son père, lors de son interview sur le court après sa victoire.
« J’ai énormément de souvenirs avec lui. Nous avons commencé par jouer au padel avant de passer au tennis. J’ai des centaines de photos et de souvenirs. Il a toujours été à mes côtés, aux entraînements, pendant les voyages et dans tous les moments importants » a déclaré l’Espagnol de 21 ans.
Ce sacre lui permet également de réaliser un bond spectaculaire au classement ATP. Il gagnera 24 places ce lundi pour atteindre le 58ᵉ rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 12:49