Daniel Mérida pour­suit son ascen­sion cette saison et a franchi un cap en rempor­tant, cette semaine à Umag, le premier titre ATP 250 de sa carrière.

Auteur d’un parcours remar­quable, marqué par plusieurs succès face à des spécia­listes de la terre battue, l’Espagnol a tenu à rendre un vibrant hommage à sa famille et à ses proches, avec une pensée toute parti­cu­lière pour son père, lors de son inter­view sur le court après sa victoire.

🏆 Primer título ATP para Dani Mérida.



🇪🇸 Es el tercer tenista español que gana su primer torneo ATP en 2026 tras Rafa Jódar y Alejandro Davidovich Fokina. pic.twitter.com/kbwZaxQ5t7 — Germán R. Abril (@gerebit0) July 18, 2026

« J’ai énor­mé­ment de souve­nirs avec lui. Nous avons commencé par jouer au padel avant de passer au tennis. J’ai des centaines de photos et de souve­nirs. Il a toujours été à mes côtés, aux entraî­ne­ments, pendant les voyages et dans tous les moments impor­tants » a déclaré l’Espagnol de 21 ans.

Ce sacre lui permet égale­ment de réaliser un bond spec­ta­cu­laire au clas­se­ment ATP. Il gagnera 24 places ce lundi pour atteindre le 58ᵉ rang mondial, le meilleur clas­se­ment de sa jeune carrière.