Après s’être incliné en trois sets, 6–2, 6–7(7), 7–6(9), en se procu­rant deux balles de match dans le jeu décisif contre Lorenzo Sonego au premier tour de l’ATP 250 d’Umag, le jeune invité Moli Poljicak (481e à 20 ans) a poussé un gros coup de gueule en poin­tant du doigt l’at­ti­tude de l’Italien. Des propos rapportés par Ubitennis :

« Le timing… Il n’a pas dit un mot pendant tout le match et à 4–2 dans le tie‐break, il prend une minute pour appeler le physio. C’était des crampes et on ne peut pas être soigné pour ça. Moi aussi, j’ai eu un début de crampe dans une jambe, mais je n’ai pas pleuré, je n’ai rien dit à personne et j’ai tenu bon. Il n’a pas fait preuve d’un grand esprit sportif aujourd’hui, mais il a fini par gagner, et je ne peux que le féli­citer. À la fin, il m’a dit qu’il était désolé, mais ce n’est pas comme si je giflais quel­qu’un et que je lui disais ensuite que je suis désolé, ça ne marche pas comme ça ».