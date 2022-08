Sinner : « Il faut que je continue à m’améliorer en tant que joueur de tennis mais aussi en tant que personne »

Jannik Sinner construit sa carrière pas à pas et il se pour­rait bien vu le niveau de tennis de l’Italien qu’il tutoie bientôt les sommets. Hier en finale d’Umag face à Alcaraz, il a mené sa barque notam­ment au début du deuxième set où il a sauvé neuf balles de break. A partir de ce moment là, un autre match a débuté.

« Je suis incroya­ble­ment heureux. L’année a été diffi­cile jusqu’à présent. Nous avons eu quelques moments malheu­reux, mais nous avons continué à travailler dur et à croire en nous‐mêmes pour mieux jouer, pour nous améliorer en tant que joueur de tennis et en tant que personne. Je suis très heureux de soulever enfin un trophée cette année. Je sais que je dois améliorer certaines choses. Il est main­te­nant temps de faire ces ajus­te­ments pour aller à Montréal. Tout est dans le processus. Nous espé­rons faire de notre mieux aux États‐Unis. Il n’y a pas beau­coup de temps et nous avons beau­coup de travail à faire »