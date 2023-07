Près de quatre ans après sa défaite en finale du tournoi d’Anvers en octobre 2019, soit une petite éter­nité, Stan Wawrinka va enfin regoûter à la saveur d’une finale sur le circuit prin­cipal à Umag, en Croatie.

Opposé ce samedi soir au 43e mondial, Lorenzo Sonego, le Suisse de 38 ans s’est imposé sans trem­bler après 1h25 d’un match parfai­te­ment maîtrisé : 6–3, 6–4. Ce dimanche, en finale sur cet ATP 250, ‘Stan The Man’ affron­tera l’Australien Alexei Popyrin, tombeur d’un autre Italien, Matteo Arnaldi, après un combat fou de 3h20.

Après la rencontre, au micro d’un stade bondé et acquis à sa cause, Wawrinka n’a pas pu dissi­muler sa satis­fac­tion. « Je suis telle­ment content de moi. Je pense que j’ai vrai­ment bien joué, c’est le meilleur match de la semaine. Merci au public d’être resté si tard. C’était incroyable de jouer devant vous. Je suis super content d’être de retour demain (dimanche) pour la finale. Avec une bonne ambiance, je l’espère. »

À noter qu’il est le deuxième plus vieux joueur, à 38 ans et 4 mois, à se quali­fier pour une finale ATP depuis le début de l’ATP Tour en 1990, devant Roger Federer (38 ans et 2 mois), et derrière l’in­tou­chable Ivo Karlovic (39 ans et 10 mois).