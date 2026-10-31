En quête de son quatrième titre de la saison, Carlos Alcaraz réalise un tournoi de Vienne très encou­ra­geant, avant d’aborder le Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre).

Pour rallier la finale dans la capi­tale autri­chienne, le numéro trois mondial devra se défaire de Daniil Medvedev dans le dernier carré. Le Russe avait fait tomber le numéro trois mondial lors de leur dernière confron­ta­tion à Indian Wells en mars dernier (6−3, 7–6). Avant leur deuxième rencontre de la saison, le Murcien a livré ses impres­sions en confé­rence de presse.

« Je suis très heureux d’atteindre à nouveau les demi‐finales à Vienne. Vu la façon dont je joue, sans avoir perdu un seul set… c’est génial. J’ai vrai­ment hâte de monter sur le court demain et de livrer une nouvelle bataille acharnée. Daniil joue très bien, et arriver avec un titre en poche donne toujours beau­coup de confiance. J’ai regardé ses matchs et il montre un tennis fantas­tique. Son style est toujours diffi­cile à contrer, avec des échanges et des matchs très longs. Je dirais qu’en ce moment, après deux ou trois jeux, les balles s’usent énor­mé­ment et il est très diffi­cile de leur donner de la puis­sance. Je pense qu’il peut en tirer parti. Je serai prêt pour une grande bataille physique, prêt pour de longs échanges. Je vais devoir faire beau­coup de choses pendant le match et les réussir à la perfec­tion. Je serai prêt », a précisé le septuple cham­pion en Grand Chelem, dans des propos rapportés par Punto de Break.