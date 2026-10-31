En quête de son quatrième titre de la saison, Carlos Alcaraz réalise un tournoi de Vienne très encourageant, avant d’aborder le Rolex Paris Masters (du 2 au 8 novembre).
Pour rallier la finale dans la capitale autrichienne, le numéro trois mondial devra se défaire de Daniil Medvedev dans le dernier carré. Le Russe avait fait tomber le numéro trois mondial lors de leur dernière confrontation à Indian Wells en mars dernier (6−3, 7–6). Avant leur deuxième rencontre de la saison, le Murcien a livré ses impressions en conférence de presse.
« Je suis très heureux d’atteindre à nouveau les demi‐finales à Vienne. Vu la façon dont je joue, sans avoir perdu un seul set… c’est génial. J’ai vraiment hâte de monter sur le court demain et de livrer une nouvelle bataille acharnée. Daniil joue très bien, et arriver avec un titre en poche donne toujours beaucoup de confiance. J’ai regardé ses matchs et il montre un tennis fantastique. Son style est toujours difficile à contrer, avec des échanges et des matchs très longs. Je dirais qu’en ce moment, après deux ou trois jeux, les balles s’usent énormément et il est très difficile de leur donner de la puissance. Je pense qu’il peut en tirer parti. Je serai prêt pour une grande bataille physique, prêt pour de longs échanges. Je vais devoir faire beaucoup de choses pendant le match et les réussir à la perfection. Je serai prêt », a précisé le septuple champion en Grand Chelem, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 09:22