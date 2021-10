Impressionnant encore contre Matteo Berrettini vendredi, Carlos Alcaraz a fait quelques confes­sions à la fin du match. Le jeune espa­gnol, accom­pagné psycho­lo­gi­que­ment depuis le début de sa carrière, se réjouit de sa réac­tion après la perte du deuxième set au tie‐break.

« Le mental est la partie la plus impor­tante du tennis. Sans aucun doute, c’est la clé pour jouer du bon tennis du premier au dernier match et c’était la clé pour gagner ce match. Je travaille avec ma psycho­logue depuis un an et demi. Depuis que j’ai commencé, j’ob­serve de très, très bons chan­ge­ments. Si vous êtes faible menta­le­ment, il vous est très diffi­cile d’en­chaîner les matchs. Sans elle, ce serait impos­sible d’être là où je suis actuel­le­ment », a avoué Alcaraz en confé­rence de presse.