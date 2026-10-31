Avant ces demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev ne s’étaient affrontés qu’une fois depuis… 2024 !

C’était égale­ment dans le dernier carré du Masters 1000 d’Indian Wells, en mars dernier, et le Russe s’était imposé en deux sets (6−3, 7–6), avant de perdre en finale contre Jannik Sinner.

Pour leurs retrou­vailles ce samedi, syno­nyme de 10e confron­ta­tion, l’Espagnol a remis les pendules à l’heure face à un Medvedev en grande forme, vain­queur de 18 de ses 20 derniers matchs, et qualifié pour le Masters.

Le septuple lauréat en Grand Chelem s’est montré plus solide pour remporter deux sets serrés (6−4, 7–6[2]) et ainsi se quali­fier pour la 37e finale de sa carrière, à seule­ment 23 ans.

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VAMOS !@carlosalcaraz is into the 37th final of his career after defea­ting Medvedev in Vienna ! pic.twitter.com/ctMgVtRp12 — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

Il mène désor­mais 7–3 dans ses face‐à‐face avec Daniil Medvedev et affron­tera en finale le prochain numéro 1 mondial, Alexander Zverev, ou Alex de Minaur, pour tenter de glaner un 28e titre.