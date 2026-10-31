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Alcaraz tient sa revanche contre Medvedev !

Par
Baptiste Mulatier
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Avant ces demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev ne s’étaient affrontés qu’une fois depuis… 2024 ! 

C’était égale­ment dans le dernier carré du Masters 1000 d’Indian Wells, en mars dernier, et le Russe s’était imposé en deux sets (6−3, 7–6), avant de perdre en finale contre Jannik Sinner. 

Pour leurs retrou­vailles ce samedi, syno­nyme de 10e confron­ta­tion, l’Espagnol a remis les pendules à l’heure face à un Medvedev en grande forme, vain­queur de 18 de ses 20 derniers matchs, et qualifié pour le Masters. 

Le septuple lauréat en Grand Chelem s’est montré plus solide pour remporter deux sets serrés (6−4, 7–6[2]) et ainsi se quali­fier pour la 37e finale de sa carrière, à seule­ment 23 ans. 

Il mène désor­mais 7–3 dans ses face‐à‐face avec Daniil Medvedev et affron­tera en finale le prochain numéro 1 mondial, Alexander Zverev, ou Alex de Minaur, pour tenter de glaner un 28e titre.

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 17:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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