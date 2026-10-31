Avant ces demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev ne s’étaient affrontés qu’une fois depuis… 2024 !
C’était également dans le dernier carré du Masters 1000 d’Indian Wells, en mars dernier, et le Russe s’était imposé en deux sets (6−3, 7–6), avant de perdre en finale contre Jannik Sinner.
Pour leurs retrouvailles ce samedi, synonyme de 10e confrontation, l’Espagnol a remis les pendules à l’heure face à un Medvedev en grande forme, vainqueur de 18 de ses 20 derniers matchs, et qualifié pour le Masters.
Le septuple lauréat en Grand Chelem s’est montré plus solide pour remporter deux sets serrés (6−4, 7–6[2]) et ainsi se qualifier pour la 37e finale de sa carrière, à seulement 23 ans.
Il mène désormais 7–3 dans ses face‐à‐face avec Daniil Medvedev et affrontera en finale le prochain numéro 1 mondial, Alexander Zverev, ou Alex de Minaur, pour tenter de glaner un 28e titre.
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 17:01