Auteur d’une perfor­mance XXL en quarts de finale face à Matteo Berrettini, battant au passage son deuxième membre du top 10 mondial après Tsitsipas à l’US Open, Carlos Alcaraz s’est présenté en confé­rence de presse avec le senti­ment du devoir accompli, en appli­quant à la lettre la tactique dictée par son coach, Juan Carlos Ferrero.

« Ce match était incroyable. Berrettini a commencé à mieux servir dans le deuxième set, et je n’ai pas pu faire grand chose en retour. C’était l’une des meilleures perfor­mances de ma vie. La partie mentale est la clé pour jouer un tennis incroyable du premier au dernier point. Et cela s’est avéré fonda­mental dans le 3e set aujourd’hui (vendredi). Ferrero m’a dit de jouer agressif contre Berrettini. Le but était de commander l’échange, tout en gardant mon calme sur les jeux de retour où je savais que je devais attendre le bon moment. Je l’ai fait et ça s’est bien passé. »