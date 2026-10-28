De passage en confé­rence de presse après sa victoire dans un match piège dès le premier tour de l’ATP 500 de Vienne contre Karen Khachanov (6−4, 7–6), Carlos Alcaraz, perfec­tion­niste comme tous les grands cham­pions, a pointé du doigt un axe d’amé­lio­ra­tion de son jeu comparé à avant sa bles­sure au poignet.

« Je pense que je suis sur la bonne voie. Je fais les efforts néces­saires, et je suis très satis­fait de tout le travail que j’ai accompli ces derniers temps. Je l’ai démontré aujourd’hui (mardi), j’ai joué à un très bon niveau. Ce que j’aimerais retrouver, par contre, c’est la régu­la­rité dont je faisais preuve en début de saison : être capable de jouer à un très haut niveau de manière constante, ou de trouver les bonnes solu­tions à chaque match. C’est le niveau auquel nous voulons revenir. Je pense que je fais les bons pas dans cette direc­tion. Je ne peux pas donner un pour­cen­tage précis de ce qui me manque pour y arriver, mais je suis bel et bien sur la bonne voie. »