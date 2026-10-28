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Alcaraz vain­queur d’en­trée mais loin d’être satis­fait : « C’est ce que j’ai­me­rais retrouver »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa victoire dans un match piège dès le premier tour de l’ATP 500 de Vienne contre Karen Khachanov (6−4, 7–6), Carlos Alcaraz, perfec­tion­niste comme tous les grands cham­pions, a pointé du doigt un axe d’amé­lio­ra­tion de son jeu comparé à avant sa bles­sure au poignet. 

« Je pense que je suis sur la bonne voie. Je fais les efforts néces­saires, et je suis très satis­fait de tout le travail que j’ai accompli ces derniers temps. Je l’ai démontré aujourd’hui (mardi), j’ai joué à un très bon niveau. Ce que j’aimerais retrouver, par contre, c’est la régu­la­rité dont je faisais preuve en début de saison : être capable de jouer à un très haut niveau de manière constante, ou de trouver les bonnes solu­tions à chaque match. C’est le niveau auquel nous voulons revenir. Je pense que je fais les bons pas dans cette direc­tion. Je ne peux pas donner un pour­cen­tage précis de ce qui me manque pour y arriver, mais je suis bel et bien sur la bonne voie. »

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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