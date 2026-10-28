De passage en conférence de presse après sa victoire dans un match piège dès le premier tour de l’ATP 500 de Vienne contre Karen Khachanov (6−4, 7–6), Carlos Alcaraz, perfectionniste comme tous les grands champions, a pointé du doigt un axe d’amélioration de son jeu comparé à avant sa blessure au poignet.
« Je pense que je suis sur la bonne voie. Je fais les efforts nécessaires, et je suis très satisfait de tout le travail que j’ai accompli ces derniers temps. Je l’ai démontré aujourd’hui (mardi), j’ai joué à un très bon niveau. Ce que j’aimerais retrouver, par contre, c’est la régularité dont je faisais preuve en début de saison : être capable de jouer à un très haut niveau de manière constante, ou de trouver les bonnes solutions à chaque match. C’est le niveau auquel nous voulons revenir. Je pense que je fais les bons pas dans cette direction. Je ne peux pas donner un pourcentage précis de ce qui me manque pour y arriver, mais je suis bel et bien sur la bonne voie. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 10:10