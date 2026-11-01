Revenu de sa bles­sure au poignet droit en août dernier, Carlos Alcaraz a déjà remporté deux titres depuis : les ATP 500 de Tokyo et Vienne.

Alex Corretja a insisté sur le retour excep­tionnel de son compa­triote après sa victoire en Autriche ce dimanche.

Alcaraz estuvo 4 meses sin competir y en su vuelta ya ha ganado 2 títulos. Algunos creen que no es para tanto. Para mí es la demos­tra­ción más clara de que está hecho de otra pasta. En el tenis dejas de jugar una semana y a la siguiente pareces un pato mareado. BRAVO, CARLOS 💪🏻 — Alex Corretja (@alexcorretja74) November 1, 2026

« Alcaraz est resté quatre mois sans disputer de match et, dès son retour, il a déjà remporté deux titres. Certains pensent que ce n’est pas si extra­or­di­naire que ça. Pour moi, c’est la preuve la plus évidente qu’il est d’une autre trempe. Au tennis, dès qu’on arrête de jouer une semaine, on a l’air d’un canard déso­rienté la semaine suivante. BRAVO, CARLOS ! »