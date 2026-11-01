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Alex Corretja, après le nouveau sacre de Carlos Alcaraz : « Certains pensent que ce n’est pas si extra­or­di­naire que ça, mais pour moi, c’est la preuve la plus évidente qu’il est d’une autre trempe »

Par
Baptiste Mulatier
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Revenu de sa bles­sure au poignet droit en août dernier, Carlos Alcaraz a déjà remporté deux titres depuis : les ATP 500 de Tokyo et Vienne.

Alex Corretja a insisté sur le retour excep­tionnel de son compa­triote après sa victoire en Autriche ce dimanche.

« Alcaraz est resté quatre mois sans disputer de match et, dès son retour, il a déjà remporté deux titres. Certains pensent que ce n’est pas si extra­or­di­naire que ça. Pour moi, c’est la preuve la plus évidente qu’il est d’une autre trempe. Au tennis, dès qu’on arrête de jouer une semaine, on a l’air d’un canard déso­rienté la semaine suivante. BRAVO, CARLOS ! »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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