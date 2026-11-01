Alex Corretja, après le nouveau sacre de Carlos Alcaraz : « Certains pensent que ce n’est pas si extraordinaire que ça, mais pour moi, c’est la preuve la plus évidente qu’il est d’une autre trempe »
Revenu de sa blessure au poignet droit en août dernier, Carlos Alcaraz a déjà remporté deux titres depuis : les ATP 500 de Tokyo et Vienne.
Alex Corretja a insisté sur le retour exceptionnel de son compatriote après sa victoire en Autriche ce dimanche.
« Alcaraz est resté quatre mois sans disputer de match et, dès son retour, il a déjà remporté deux titres. Certains pensent que ce n’est pas si extraordinaire que ça. Pour moi, c’est la preuve la plus évidente qu’il est d’une autre trempe. Au tennis, dès qu’on arrête de jouer une semaine, on a l’air d’un canard désorienté la semaine suivante. BRAVO, CARLOS ! »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.