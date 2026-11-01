Battu par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Alex de Minaur a subi sa septième défaites en autant de duels face à l’Espagnol.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Australien s’est adressé à son « bour­reau », avec classe et honnêteté.

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Carlitos et toute son équipe. C’est génial de te revoir sur le circuit, je sais que tous les fans appré­cient cela. Mais je dois dire une chose : c’est vrai­ment agaçant de jouer contre toi (rires). Mais comme je l’ai dit plusieurs, tu es l’un des gars les plus sympas sur le circuit, donc merci. »