Battu par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Alex de Minaur a subi sa septième défaites en autant de duels face à l’Espagnol.
Lors de la cérémonie de remise des prix, l’Australien s’est adressé à son « bourreau », avec classe et honnêteté.
« Je tiens tout d’abord à féliciter Carlitos et toute son équipe. C’est génial de te revoir sur le circuit, je sais que tous les fans apprécient cela. Mais je dois dire une chose : c’est vraiment agaçant de jouer contre toi (rires). Mais comme je l’ai dit plusieurs, tu es l’un des gars les plus sympas sur le circuit, donc merci. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.