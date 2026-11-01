Accueil ATP ATP - Vienne

Alex de Minaur à Carlos Alcaraz, qui l’a battu en finale : « Je dois te dire une chose, c’est vrai­ment agaçant de jouer contre toi »

Par
Baptiste Mulatier
-

Battu par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Alex de Minaur a subi sa septième défaites en autant de duels face à l’Espagnol.

Lors de la céré­monie de remise des prix, l’Australien s’est adressé à son « bour­reau », avec classe et honnêteté. 

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Carlitos et toute son équipe. C’est génial de te revoir sur le circuit, je sais que tous les fans appré­cient cela. Mais je dois dire une chose : c’est vrai­ment agaçant de jouer contre toi (rires). Mais comme je l’ai dit plusieurs, tu es l’un des gars les plus sympas sur le circuit, donc merci. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 17:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥