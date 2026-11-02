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Alex De Minaur, après sa 20e défaite en autant de matchs contre Alcaraz et Sinner : « C’est de plus en plus diffi­cile de jouer contre eux car Carlos comme Jannik sont capables d’améliorer conti­nuel­le­ment ces petites failles qu’ils pouvaient avoir dans leur jeu »

Par
Baptiste Mulatier
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0–7, c’est désor­mais le bilan d’Alex de Minaur face à Carlos Alcaraz après sa défaite contre l’Espagnol en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4).

Si l’on ajoute l’historique de ses face‐à‐face contre Jannik Sinner (0−13), le 10e mondial n’a donc jamais battu les deux monstres actuels du circuit en vingt confrontations.

Dans des propos relayés par Punto de Break en Autriche dimanche, l’Australien à insisté sur la progres­sion perma­nente d’Alcaraz et Sinner malgré leur niveau déjà extrê­me­ment élevé.

« Carlos comme Jannik sont capables d’améliorer conti­nuel­le­ment ces petites failles qu’ils pouvaient avoir dans leur jeu. Il est de plus en plus diffi­cile de jouer contre eux. Carlos a la capa­cité d’utiliser ses jambes quand il en a besoin, sa puis­sance quand il en a besoin et, en défi­ni­tive, c’est un joueur extra­or­di­naire. Quant à moi, je dois essayer de faire un travail sur moi‐même et d’en faire autant »

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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