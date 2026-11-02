0–7, c’est désor­mais le bilan d’Alex de Minaur face à Carlos Alcaraz après sa défaite contre l’Espagnol en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4).

Si l’on ajoute l’historique de ses face‐à‐face contre Jannik Sinner (0−13), le 10e mondial n’a donc jamais battu les deux monstres actuels du circuit en vingt confrontations.

Dans des propos relayés par Punto de Break en Autriche dimanche, l’Australien à insisté sur la progres­sion perma­nente d’Alcaraz et Sinner malgré leur niveau déjà extrê­me­ment élevé.

« Carlos comme Jannik sont capables d’améliorer conti­nuel­le­ment ces petites failles qu’ils pouvaient avoir dans leur jeu. Il est de plus en plus diffi­cile de jouer contre eux. Carlos a la capa­cité d’utiliser ses jambes quand il en a besoin, sa puis­sance quand il en a besoin et, en défi­ni­tive, c’est un joueur extra­or­di­naire. Quant à moi, je dois essayer de faire un travail sur moi‐même et d’en faire autant »