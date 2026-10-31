En quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev a tota­le­ment dominé Arthur Fery (6−0, 6–2 en 1h de jeu), qu’il avait déjà battu en demi‐finales de Wimbledon.

Au micro de l’ATP après sa large victoire, le prochain numéro 1 mondial a néan­moins tenu des mots récon­for­tants pour la grande surprise du dernier Wimbledon, aujourd’hui 35e au clas­se­ment ATP.

« Je me sentais vrai­ment bien. Je pense qu’Arthur est un adver­saire un peu diffé­rent de celui que j’ai affronté hier. Il n’a pas la même puis­sance de frappe, mais il joue extrê­me­ment bien sur le plan tactique… Je sais que le score était de 6–0, 6–2, mais il ne doit pas trop se déva­lo­riser. C’est sa première année sur le circuit et il réalise des perfor­mances incroyables. »