Accueil ATP ATP - Vienne

Alexander Zverev, après avoir atomisé la surprise de Wimbledon : « Malgré ce score, il ne doit pas trop se déva­lo­riser. C’est sa première année sur le circuit et il réalise des perfor­mances incroyables »

Par
Baptiste Mulatier
-

En quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev a tota­le­ment dominé Arthur Fery (6−0, 6–2 en 1h de jeu), qu’il avait déjà battu en demi‐finales de Wimbledon.

Au micro de l’ATP après sa large victoire, le prochain numéro 1 mondial a néan­moins tenu des mots récon­for­tants pour la grande surprise du dernier Wimbledon, aujourd’hui 35e au clas­se­ment ATP.

« Je me sentais vrai­ment bien. Je pense qu’Arthur est un adver­saire un peu diffé­rent de celui que j’ai affronté hier. Il n’a pas la même puis­sance de frappe, mais il joue extrê­me­ment bien sur le plan tactique… Je sais que le score était de 6–0, 6–2, mais il ne doit pas trop se déva­lo­riser. C’est sa première année sur le circuit et il réalise des perfor­mances incroyables. »

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 12:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥