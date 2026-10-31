Alexander Zverev, après avoir atomisé la surprise de Wimbledon : « Malgré ce score, il ne doit pas trop se dévaloriser. C’est sa première année sur le circuit et il réalise des performances incroyables »
En quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev a totalement dominé Arthur Fery (6−0, 6–2 en 1h de jeu), qu’il avait déjà battu en demi‐finales de Wimbledon.
Au micro de l’ATP après sa large victoire, le prochain numéro 1 mondial a néanmoins tenu des mots réconfortants pour la grande surprise du dernier Wimbledon, aujourd’hui 35e au classement ATP.
« Je me sentais vraiment bien. Je pense qu’Arthur est un adversaire un peu différent de celui que j’ai affronté hier. Il n’a pas la même puissance de frappe, mais il joue extrêmement bien sur le plan tactique… Je sais que le score était de 6–0, 6–2, mais il ne doit pas trop se dévaloriser. C’est sa première année sur le circuit et il réalise des performances incroyables. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.