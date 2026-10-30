Alexander Zverev : « Beaucoup peuvent dire que je suis devenu numéro 1 mondial uniquement à cause des blessures de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, mais la condition physique et la santé font partie intégrante du sport »
Quart de finaliste à Vienne, où il affrontera Arthur Fery ce vendredi, Alexander Zverev deviendra le 30e numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière ce lundi.
Et alors que certains continuent de rappeler qu’il a perdu tous ses duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette saison, malgré ses titres à Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a répondu à ses détracteurs.
« Beaucoup peuvent dire que je suis devenu n°1 uniquement à cause des blessures de Sinner et Alcaraz, mais la condition physique et la santé font partie intégrante du sport. Quand Jannik était en bonne santé, il était le meilleur joueur du monde, cela ne fait aucun doute. Je serais idiot de prétendre que j’étais aussi bon que lui à ce moment. Mais je pense avoir réalisé la meilleure saison, même si je ne l’ai pas battu. Pendant ma préparation en décembre, je fais environ 5 à 6h d’entraînement physique par jour, contre 1h30 de tennis. C’est précisément pour rester en bonne santé et éviter les blessures. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.