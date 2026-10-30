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Alexander Zverev : « Beaucoup peuvent dire que je suis devenu numéro 1 mondial unique­ment à cause des bles­sures de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, mais la condi­tion physique et la santé font partie inté­grante du sport »

Par
Baptiste Mulatier
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Quart de fina­liste à Vienne, où il affron­tera Arthur Fery ce vendredi, Alexander Zverev deviendra le 30e numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière ce lundi.

Et alors que certains conti­nuent de rappeler qu’il a perdu tous ses duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette saison, malgré ses titres à Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a répondu à ses détracteurs.

« Beaucoup peuvent dire que je suis devenu n°1 unique­ment à cause des bles­sures de Sinner et Alcaraz, mais la condi­tion physique et la santé font partie inté­grante du sport. Quand Jannik était en bonne santé, il était le meilleur joueur du monde, cela ne fait aucun doute. Je serais idiot de prétendre que j’étais aussi bon que lui à ce moment. Mais je pense avoir réalisé la meilleure saison, même si je ne l’ai pas battu. Pendant ma prépa­ra­tion en décembre, je fais environ 5 à 6h d’en­traî­ne­ment physique par jour, contre 1h30 de tennis. C’est préci­sé­ment pour rester en bonne santé et éviter les blessures. »

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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