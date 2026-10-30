Quart de fina­liste à Vienne, où il affron­tera Arthur Fery ce vendredi, Alexander Zverev deviendra le 30e numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière ce lundi.

Et alors que certains conti­nuent de rappeler qu’il a perdu tous ses duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic cette saison, malgré ses titres à Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a répondu à ses détracteurs.

🗣️🇩🇪 Alexander Zverev sur sa place de n°1 mondial :



« Beaucoup peuvent dire que je suis devenu n°1 unique­ment à cause des bles­sures de Sinner et Alcaraz, mais la condi­tion physique et la santé font partie inté­grante du sport.



Quand Jannik était en bonne santé, il était le… pic.twitter.com/LzMR2ZWkYc — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 30, 2026

« Beaucoup peuvent dire que je suis devenu n°1 unique­ment à cause des bles­sures de Sinner et Alcaraz, mais la condi­tion physique et la santé font partie inté­grante du sport. Quand Jannik était en bonne santé, il était le meilleur joueur du monde, cela ne fait aucun doute. Je serais idiot de prétendre que j’étais aussi bon que lui à ce moment. Mais je pense avoir réalisé la meilleure saison, même si je ne l’ai pas battu. Pendant ma prépa­ra­tion en décembre, je fais environ 5 à 6h d’en­traî­ne­ment physique par jour, contre 1h30 de tennis. C’est préci­sé­ment pour rester en bonne santé et éviter les blessures. »