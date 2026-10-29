De passage en conférence de presse après sa qualification pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev n’a pas hésité à remettre une couche sur le format des Masters 1000 qu’il juge ennuyeux lors des premiers jours. Selon lui, les tournois de catégorie 500 sont même plus intéressant.
« Pour dire la vérité, en ce moment, je trouve que les tournois ATP 500 plus intéressants que les Masters 1000, si je me place du point de vue d’un spectateur et d’un amateur de tennis. Aujourd’hui (mardi) même, nous avons eu Alcaraz contre Khachanov et Tommy Paul contre Rublev. Des matchs de ce niveau, dans un Masters 1 000, on ne les voit généralement qu’à partir de la deuxième semaine, à partir du troisième tour. Avant, les Masters 1 000 proposaient justement ce genre de confrontations dès les premiers tours. C’est pourquoi, en tant que simple amateur de tennis, je trouve cela incroyablement intéressant. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 16:16