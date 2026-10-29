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Alexander Zverev est caté­go­rique : « Pour dire la vérité, si je me place du point de vue d’un spec­ta­teur et d’un amateur de tennis, je trouve que les tour­nois ATP 500 plus inté­res­sants que les Masters 1000 »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev n’a pas hésité à remettre une couche sur le format des Masters 1000 qu’il juge ennuyeux lors des premiers jours. Selon lui, les tour­nois de caté­gorie 500 sont même plus intéressant. 

« Pour dire la vérité, en ce moment, je trouve que les tour­nois ATP 500 plus inté­res­sants que les Masters 1000, si je me place du point de vue d’un spec­ta­teur et d’un amateur de tennis. Aujourd’hui (mardi) même, nous avons eu Alcaraz contre Khachanov et Tommy Paul contre Rublev. Des matchs de ce niveau, dans un Masters 1 000, on ne les voit géné­ra­le­ment qu’à partir de la deuxième semaine, à partir du troi­sième tour. Avant, les Masters 1 000 propo­saient juste­ment ce genre de confron­ta­tions dès les premiers tours. C’est pour­quoi, en tant que simple amateur de tennis, je trouve cela incroya­ble­ment intéressant. »

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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