De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev n’a pas hésité à remettre une couche sur le format des Masters 1000 qu’il juge ennuyeux lors des premiers jours. Selon lui, les tour­nois de caté­gorie 500 sont même plus intéressant.

« Pour dire la vérité, en ce moment, je trouve que les tour­nois ATP 500 plus inté­res­sants que les Masters 1000, si je me place du point de vue d’un spec­ta­teur et d’un amateur de tennis. Aujourd’hui (mardi) même, nous avons eu Alcaraz contre Khachanov et Tommy Paul contre Rublev. Des matchs de ce niveau, dans un Masters 1 000, on ne les voit géné­ra­le­ment qu’à partir de la deuxième semaine, à partir du troi­sième tour. Avant, les Masters 1 000 propo­saient juste­ment ce genre de confron­ta­tions dès les premiers tours. C’est pour­quoi, en tant que simple amateur de tennis, je trouve cela incroya­ble­ment intéressant. »