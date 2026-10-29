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Alexander Zverev, offi­ciel­le­ment numéro 1 mondial : « J’ai dû attendre long­temps, mais parfois, il faut savoir patienter pour profiter des bonnes choses de la vie »

Par
Thomas S
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La donne était claire pour Alexander Zverev avant d’en­trer sur le court central de l’ATP 500 de Vienne pour affronter Tallon Griekspoor en huitièmes de finale ce jeudi : en cas de victoire, il était assuré de devenir numéro 1 mondial lors de la prochaine publi­ca­tion du clas­se­ment ATP, le lundi 2 novembre. Et c’est désor­mais chose faite après un match d’une grande maîtrise : 6–4, 7–5, en 1h35 de jeu. 

À cette occa­sion, le tournoi autri­chien a préparé une petite céré­monie tandis que l’ATP a publié une vidéo hommage, dispo­nible ci‐dessous : 

Invité à s’ex­primer, l’Allemand a fait part de son bonheur : « Être au sommet du monde, c’est vrai­ment excep­tionnel. Aujourd’hui (jeudi), j’ai disputé un très bon match et j’en suis très heureux. J’ai dû attendre long­temps, mais parfois, il faut savoir patienter pour profiter des bonnes choses de la vie. L’année 2026 a été formidable. »

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 20:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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