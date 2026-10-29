La donne était claire pour Alexander Zverev avant d’en­trer sur le court central de l’ATP 500 de Vienne pour affronter Tallon Griekspoor en huitièmes de finale ce jeudi : en cas de victoire, il était assuré de devenir numéro 1 mondial lors de la prochaine publi­ca­tion du clas­se­ment ATP, le lundi 2 novembre. Et c’est désor­mais chose faite après un match d’une grande maîtrise : 6–4, 7–5, en 1h35 de jeu.

À cette occa­sion, le tournoi autri­chien a préparé une petite céré­monie tandis que l’ATP a publié une vidéo hommage, dispo­nible ci‐dessous :

The culmi­na­tion of hard work, heart­break and hours of dedi­ca­tion ✨ @AlexZverev pic.twitter.com/gUUnl2DXkF — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Invité à s’ex­primer, l’Allemand a fait part de son bonheur : « Être au sommet du monde, c’est vrai­ment excep­tionnel. Aujourd’hui (jeudi), j’ai disputé un très bon match et j’en suis très heureux. J’ai dû attendre long­temps, mais parfois, il faut savoir patienter pour profiter des bonnes choses de la vie. L’année 2026 a été formidable. »