La donne était claire pour Alexander Zverev avant d’entrer sur le court central de l’ATP 500 de Vienne pour affronter Tallon Griekspoor en huitièmes de finale ce jeudi : en cas de victoire, il était assuré de devenir numéro 1 mondial lors de la prochaine publication du classement ATP, le lundi 2 novembre. Et c’est désormais chose faite après un match d’une grande maîtrise : 6–4, 7–5, en 1h35 de jeu.
À cette occasion, le tournoi autrichien a préparé une petite cérémonie tandis que l’ATP a publié une vidéo hommage, disponible ci‐dessous :
Invité à s’exprimer, l’Allemand a fait part de son bonheur : « Être au sommet du monde, c’est vraiment exceptionnel. Aujourd’hui (jeudi), j’ai disputé un très bon match et j’en suis très heureux. J’ai dû attendre longtemps, mais parfois, il faut savoir patienter pour profiter des bonnes choses de la vie. L’année 2026 a été formidable. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 20:46