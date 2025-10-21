Andrey Rublev est incorrigible.

Après des semaines et des mois travailler sur lui afin d’éviter les coups de sang sur le court, le Russe a tout fait voler en éclats ce mardi, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Vienne.

Opposé à Cameron Norrie au premier tour, l’ac­tuel 15e mondial a dégou­pillé après moins de 20 minutes de jeu en fracas­sant sa raquette de rage sur le revê­te­ment du court central vien­nois. Le bruit parle de lui‐même.

Just over 20 minutes played and Rublev’s racket is gone



pic.twitter.com/NfpIUqG1uU — Tennis Masterr (@tennismasterr) October 21, 2025

Finalement battu en trois sets (6−2, 6–7, 6–2), Rublev concède une cinquième défaite de rang. Le temps du calme et du contrôle de soi semble désor­mais bien loin.