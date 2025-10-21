AccueilVidéosAndrey Rublev retombe encore dans ses travers : raquette pulvérisée et cinquième...
Andrey Rublev retombe encore dans ses travers : raquette pulvé­risée et cinquième défaite d’affilée

Andrey Rublev est incorrigible. 

Après des semaines et des mois travailler sur lui afin d’éviter les coups de sang sur le court, le Russe a tout fait voler en éclats ce mardi, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Vienne.

Opposé à Cameron Norrie au premier tour, l’ac­tuel 15e mondial a dégou­pillé après moins de 20 minutes de jeu en fracas­sant sa raquette de rage sur le revê­te­ment du court central vien­nois. Le bruit parle de lui‐même.

Finalement battu en trois sets (6−2, 6–7, 6–2), Rublev concède une cinquième défaite de rang. Le temps du calme et du contrôle de soi semble désor­mais bien loin. 

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 18:58

