Andrey Rublev est incorrigible.
Après des semaines et des mois travailler sur lui afin d’éviter les coups de sang sur le court, le Russe a tout fait voler en éclats ce mardi, à l’occasion de l’ATP 500 de Vienne.
Opposé à Cameron Norrie au premier tour, l’actuel 15e mondial a dégoupillé après moins de 20 minutes de jeu en fracassant sa raquette de rage sur le revêtement du court central viennois. Le bruit parle de lui‐même.
Just over 20 minutes played and Rublev’s racket is gone— Tennis Masterr (@tennismasterr) October 21, 2025
pic.twitter.com/NfpIUqG1uU
Finalement battu en trois sets (6−2, 6–7, 6–2), Rublev concède une cinquième défaite de rang. Le temps du calme et du contrôle de soi semble désormais bien loin.
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 18:58