Le Canadien qui a sauvé trois balles de matchs face à Norrie a encore une petite chance de pouvoir se quali­fier à Turin.

Même si la marge de manoeuvre est faible, Félix veut la jouer à fond mais il sait ausis que sa défaite au 1er tour à Indian Wells face à Ramos Vinolas va peser lourd quand il s’agira de faire les comptes en fin d’année.

Hier en début d’après‐midi, Félix n’a jamais abdiqué alors même que Norrie est le joueur en forme du moment : « Je ne voulais pas céder et c’est vrai que j’ai aussi réalisé un coup fabu­leux sur une des balles de matches. J’ai été chan­ceux mais quelques fois la marge est infime entre la défaite et la victoire et je sais de quoi je parle. Maintenant, la réalité est que cette victoire me garde en vie mais la route est encore très longue »

Longue et sinueuse, et il faudra déjà battre Alexandre Zverev pour conti­nuer à engranger des points.

Pour l’ins­tant, les deux hommes se sont joués 4 fois.

L’Allemand mène 3 à 1 mais lors de leur dernier duel à Wimbledon, le Canadien l’avait emporté en 5 manches.