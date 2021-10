Défait par Alexander Zverev en quarts de finale à Vienne et quasi­ment éliminé de la course pour le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime s’est montré parti­cu­liè­re­ment déçu après ce nouveau revers, lui qui reve­nait de très loin après avoir sauvé trois balles de match face à Cameron Norrie en huitièmes.

« À la fin j’ai perdu… C’est dur le tennis, à la fin il y a un gars qui perd et l’autre qui gagne, c’est tout. Moi je suis là pour gagner et c’est pas le cas. Je peux quand même être satis­fait de la façon dont j’ai joué mais j’aurai très bien pu perdre le match d’avant, je ne devais pas gagner et j’ai réussi à m’en sortir donc j’ai pu jouer, j’ai livré un bon match. Après c’est clair que je n’ai pas la récom­pense, donc c’est toujours décavant. »