Très mal embarqué ce jeudi en huitièmes de finale du tournoi de Vienne face à Cameron Norrie, Félix Auger‐Aliassime est parvenu à faire tourner le match grâce notam­ment à un jeu décisif tota­le­ment dingue où il a sauvé trois balles de match avec des points de très haut niveau.

Toujours mathé­ma­ti­que­ment en course pour la dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, FAA y croit toujours même si ce sera très compliqué étant donné qu’il accuse un retard, à ce jour, de 535 points sur le dernier virtuel qualifié, Hubert Hurkacz.

« Cette victoire me main­tient en vie dans la course pour le Masters de Turin, mais la route est encore très longue. Je suis un peu le dernier gars dans une posi­tion décente, j’ai quatre joueurs devant moi (trois en réalité, Norrie, Sinner et Hurkacz, NDLR). Mais bien sûr je ne suis pas le favori me qualifier. »