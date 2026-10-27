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Ben Shelton sur Jannik Sinner et Carlos Alcaraz : « C’est injuste de dire ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’un jour­na­liste a demandé à Ben Shelton à Vienne si la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’était « estompée » en 2026, avec notam­ment les victoires d’Alexander Zverev, prochain numéro 1 mondial, à Roland‐Garros et l’US Open, le 4e mondial a répondu que non. Il a rappelé tous les titres rempor­tées par les deux monstres du circuit avant leur bles­sure respec­tive au poignet et au genou. 

« Ils ont remporté deux des quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. Sinner a remporté cinq Masters 1 000. Je ne pense pas que leur domi­na­tion se soit estompée. Je pense qu’ils seront proba­ble­ment tous les deux en pleine forme et en bonne santé pour l’Open d’Australie de l’année prochaine. Cela a été triste pour le tennis et pour eux de ne pas avoir pu jouer cette année. Mais vous savez, je n’irais pas jusque‐là [en disant que leur domi­na­tion s’est estompée]. Je pense qu’il y a beau­coup de jeunes joueurs qui se disputent de plus en plus les grands titres. Mais je trouve injuste de dire qu’ils sont sur le déclin », a affirmé l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.

Carlos Alcaraz a été absent depuis quatre mois entre avril et août, avant d’être juste­ment battu par Ben Shelton à l’US Open, tandis que Jannik Sinner n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier.

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 13:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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