Alors qu’un jour­na­liste a demandé à Ben Shelton à Vienne si la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’était « estompée » en 2026, avec notam­ment les victoires d’Alexander Zverev, prochain numéro 1 mondial, à Roland‐Garros et l’US Open, le 4e mondial a répondu que non. Il a rappelé tous les titres rempor­tées par les deux monstres du circuit avant leur bles­sure respec­tive au poignet et au genou.

« Ils ont remporté deux des quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. Sinner a remporté cinq Masters 1 000. Je ne pense pas que leur domi­na­tion se soit estompée. Je pense qu’ils seront proba­ble­ment tous les deux en pleine forme et en bonne santé pour l’Open d’Australie de l’année prochaine. Cela a été triste pour le tennis et pour eux de ne pas avoir pu jouer cette année. Mais vous savez, je n’irais pas jusque‐là [en disant que leur domi­na­tion s’est estompée]. Je pense qu’il y a beau­coup de jeunes joueurs qui se disputent de plus en plus les grands titres. Mais je trouve injuste de dire qu’ils sont sur le déclin », a affirmé l’Américain dans des propos relayés par Tennis365.

Carlos Alcaraz a été absent depuis quatre mois entre avril et août, avant d’être juste­ment battu par Ben Shelton à l’US Open, tandis que Jannik Sinner n’a plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier.