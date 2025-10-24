AccueilATPATP - VienneBerrettini à un journaliste après sa victoire contre Norrie : "Si vous...
ATP - Vienne

Berrettini à un jour­na­liste après sa victoire contre Norrie : « Si vous avez souf­fert, imaginez moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Vainqueur d’un combat de 3h18 contre Cameron Norrie en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne (7–6[6], 6–7[9], 6–4), Matteo Berrettini a encore montré qu’il était un grand combattant. 

Question d’un jour­na­liste de Sky Sports : « Vous nous avez fait souf­frir aujourd’hui, que dit Matteo Berrettini à propos de ce match ? »

« Si vous avez souf­fert, imaginez moi (en riant). Blague à part, je dirais que quand il faut se battre, je ne recule jamais, sur le terrain comme en dehors. Il y a des diffi­cultés, il y a des contra­riétés, mais j’es­saie de travailler, de conti­nuer à m’amé­liorer », a répondu le 59e mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Un autre défi l’at­tend ce jeudi face à Alex de Minaur, 7e mondial, pour une place dans le dernier carré. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 13:50

