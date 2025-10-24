Vainqueur d’un combat de 3h18 contre Cameron Norrie en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne (7–6[6], 6–7[9], 6–4), Matteo Berrettini a encore montré qu’il était un grand combattant.
Question d’un journaliste de Sky Sports : « Vous nous avez fait souffrir aujourd’hui, que dit Matteo Berrettini à propos de ce match ? »
« Si vous avez souffert, imaginez moi (en riant). Blague à part, je dirais que quand il faut se battre, je ne recule jamais, sur le terrain comme en dehors. Il y a des difficultés, il y a des contrariétés, mais j’essaie de travailler, de continuer à m’améliorer », a répondu le 59e mondial dans des propos relayés par Ubitennis.
Un autre défi l’attend ce jeudi face à Alex de Minaur, 7e mondial, pour une place dans le dernier carré.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 13:50