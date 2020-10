Les Italiens Fabio Fognini et Matteo Berrettini ne franchiront pas la frontière pour participer à l’ATP 500 de Vienne qui débute ce lundi 26 octobre. Si rien d’officiel n’a encore été communiqué, on imagine bien que Fabio, comme il l’avait annoncé, préfère se préparer pour 2021 après une double opérations aux chevilles.

Du côté du 10e mondial, qui n’a plus rejoué depuis son élimination au troisième tour de Roland Garros et qui demeure plus que jamais en course pour se qualifier pour le Masters de Londres, il semblerait qu’il soit diminué physiquement. On devrait malgré tout le retrouver à l’occasion du Masters 1000 de Paris (du 2 au 8 novembre).