Tombeur de Nikoloz Basilashvili pour sen entrée en lice en Autriche après un début de match de manqué (6–7, 6–2, 6–3), Matteo Berrettini affron­tera l’im­pres­sion­nant Carlos Alcaraz ce vendredi pour une place dans le dernier carré. Un match entre deux des plus gros frap­peurs du circuit. Les balles sont préve­nues et l’Italien sait déjà à quoi s’attendre.

« Au début du match je ne jouais pas très bien, mais je sentais que je pouvais encore mettre plus de vitesse et d’in­ten­sité dans mon service. Je suis conscient de mon niveau et de mes armes, alors je me suis calmé et je suis monté en puis­sance. Contre Alcaraz au prochain tour ? Ce sera un bon match contre Carlos. Je me suis entraîné avec lui à Indian Wells et c’est un joueur avec des coups dévas­ta­teurs. Je vais essayer d’être offensif, je veux avoir le contrôle des échanges et je vais essayer de l’empêcher de jouer le tennis qu’il aime le plus. »