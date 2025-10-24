Choc des quarts de finale sur l’ATP 500 de Vienne, le duel entre Jannik Sinner et Alexander Bublik a notamment été marqué par un geste signature du Kazakh, qui a réalisé un service à la cuillère tout simplement parfait et imparable.
Underarm service.….ACE 😜— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025
Courtesy of none other than Bublik !@ErsteBankOpen pic.twitter.com/96Lv9AqmlI
Une fantaisie qui ne permet cependant pas au 16e joueur mondial de dominer puisqu’il a concédé le premier set sur le score de 6 jeux à 4.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 18:31