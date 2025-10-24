Choc des quarts de finale sur l’ATP 500 de Vienne, le duel entre Jannik Sinner et Alexander Bublik a notam­ment été marqué par un geste signa­ture du Kazakh, qui a réalisé un service à la cuillère tout simple­ment parfait et imparable.

Underarm service.….ACE 😜



Courtesy of none other than Bublik !@ErsteBankOpen pic.twitter.com/96Lv9AqmlI — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025

Une fantaisie qui ne permet cepen­dant pas au 16e joueur mondial de dominer puis­qu’il a concédé le premier set sur le score de 6 jeux à 4.