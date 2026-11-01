Tombeur d’Alex de Minaur en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Carlos Alcaraz a battu l’Australien pour la septième fois en autant de confrontations.

Mais après avoir insisté sur les qualités du 10e mondial, l’Espagnol lui a rendu un bel hommage lors de la céré­monie de remise des prix.

Muy lindas pala­bras de Carlos Alcaraz para Alex De Miñaur 🫶



​🗣 « Quiero empezar feli­ci­tando a Alex por una semana increíble. Amigo, siempre estás empu­jando hacia adelante, dando pasos firmes y mejo­rando día a día junto a tu equipo. Me alegra verte destacar todas las semanas ».… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 1, 2026

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Alex pour cette semaine incroyable. Mon ami, tu ne cesses d’aller de l’avant, de progresser à grands pas et de t’améliorer de jour en jour aux côtés de ton équipe. Je suis ravi de te voir briller semaine après semaine. Superbe semaine, féli­ci­ta­tions pour ce tournoi. Il reste encore quelques tour­nois à disputer d’ici la fin de la saison, je te souhaite le meilleur et continue comme ça. »