Accueil ATP ATP - Vienne

Carlos Alcaraz à son adver­saire en finale, qu’il a toujours battu : « Mon ami, tu ne cesses d’aller de l’avant, de progresser à grands pas et de t’améliorer de jour en jour aux côtés de ton équipe »

Par
Baptiste Mulatier
-

Tombeur d’Alex de Minaur en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Carlos Alcaraz a battu l’Australien pour la septième fois en autant de confrontations.

Mais après avoir insisté sur les qualités du 10e mondial, l’Espagnol lui a rendu un bel hommage lors de la céré­monie de remise des prix.

« Je tiens tout d’abord à féli­citer Alex pour cette semaine incroyable. Mon ami, tu ne cesses d’aller de l’avant, de progresser à grands pas et de t’améliorer de jour en jour aux côtés de ton équipe. Je suis ravi de te voir briller semaine après semaine. Superbe semaine, féli­ci­ta­tions pour ce tournoi. Il reste encore quelques tour­nois à disputer d’ici la fin de la saison, je te souhaite le meilleur et continue comme ça. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥