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Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Daniil Medvedev : « Il a enchaîné beau­coup de victoires, engrangé beau­coup de confiance, et j’ai réussi à le battre. C’est spécial »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Daniil Medvedev pour leur dernier duel à Indian Wells en mars dernier, Carlos Alcaraz a pris sa revanche ce samedi en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne.

Lors de l’in­ter­view après sa victoire, l’Espagnol s’est dit très satis­fait de stopper le joueur en forme du moment, vain­queur avant cette partie de 18 de ses 20 derniers matchs. 

« C’est un senti­ment formi­dable de battre un joueur comme Daniil en indoor, après la série de victoires qu’il enchaî­nait. Beaucoup de victoires d’affilée, beau­coup de confiance, et j’ai réussi à le battre, donc c’est spécial. J’ai travaillé très dur sur tous les aspects de mon jeu, pour essayer d’être en bonne forme pour ce tournoi et me donner une nouvelle chance d’aller loin dans la compé­ti­tion. Je suis vrai­ment heureux d’avoir l’occasion de disputer une nouvelle finale, et ma première ici à Vienne. Je vais essayer de profiter au maximum de ce temps pour bien récu­pérer, physi­que­ment et menta­le­ment, en vue de demain. Ça a été une super semaine et j’ai hâte d’y être. »

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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