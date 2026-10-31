Lors de l’interview après sa victoire, l’Espagnol s’est dit très satisfait de stopper le joueur en forme du moment, vainqueur avant cette partie de 18 de ses 20 derniers matchs.
« C’est un sentiment formidable de battre un joueur comme Daniil en indoor, après la série de victoires qu’il enchaînait. Beaucoup de victoires d’affilée, beaucoup de confiance, et j’ai réussi à le battre, donc c’est spécial. J’ai travaillé très dur sur tous les aspects de mon jeu, pour essayer d’être en bonne forme pour ce tournoi et me donner une nouvelle chance d’aller loin dans la compétition. Je suis vraiment heureux d’avoir l’occasion de disputer une nouvelle finale, et ma première ici à Vienne. Je vais essayer de profiter au maximum de ce temps pour bien récupérer, physiquement et mentalement, en vue de demain. Ça a été une super semaine et j’ai hâte d’y être. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.