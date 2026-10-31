Battu par Daniil Medvedev pour leur dernier duel à Indian Wells en mars dernier, Carlos Alcaraz a pris sa revanche ce samedi en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne.

Lors de l’in­ter­view après sa victoire, l’Espagnol s’est dit très satis­fait de stopper le joueur en forme du moment, vain­queur avant cette partie de 18 de ses 20 derniers matchs.

« C’est un senti­ment formi­dable de battre un joueur comme Daniil en indoor, après la série de victoires qu’il enchaî­nait. Beaucoup de victoires d’affilée, beau­coup de confiance, et j’ai réussi à le battre, donc c’est spécial. J’ai travaillé très dur sur tous les aspects de mon jeu, pour essayer d’être en bonne forme pour ce tournoi et me donner une nouvelle chance d’aller loin dans la compé­ti­tion. Je suis vrai­ment heureux d’avoir l’occasion de disputer une nouvelle finale, et ma première ici à Vienne. Je vais essayer de profiter au maximum de ce temps pour bien récu­pérer, physi­que­ment et menta­le­ment, en vue de demain. Ça a été une super semaine et j’ai hâte d’y être. »