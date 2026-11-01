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Carlos Alcaraz, après sa victoire en finale : « Un coup qui aurait été gagnant contre n’im­porte qui ne l’est pas forcé­ment contre lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur d’Alex de Minaur en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Carlos Alcaraz a battu l’Australien pour la septième fois en autant de confrontations.

Comme il l’a expliqué au micro de l’ATP après sa victoire, l’Espagnol connaît parfai­te­ment les qualités de l’actuel 10e mondial.

« Mon équipe et moi connais­sons assez bien le niveau d’Alex de Minaur. Son style est vrai­ment dange­reux. Des balles très à plat qui glissent beau­coup sur le court et restent très basses. C’est vrai­ment diffi­cile d’atteindre la puis­sance que je souhaite à chaque coup et à chaque balle. Il est très rapide, donc il faut mériter chaque point. On peut réussir un coup gagnant contre n’importe qui, mais contre lui ça ne suffit pas toujours. Je devais vrai­ment me concen­trer là‐dessus ; on savait donc que je devais commencer le match très concentré, en augmen­tant ma vitesse et mon rythme à chaque coup. J’ai essayé d’être agressif et de lui montrer que s’il voulait gagner, il devait jouer mieux, être plus agressif, plus solide et plus malin que moi. Je suis tout simple­ment très heureux d’avoir fini par trouver mes marques, d’avoir très bien joué, et c’est évidem­ment une semaine vrai­ment émou­vante et incroyable pour moi. J’ai beau­coup appris : conti­nuer à aller de l’avant, pas à pas, jouer sur des courts en salle et essayer de gagner en confiance sur cette surface. »

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 16:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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