Tombeur d’Alex de Minaur en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Carlos Alcaraz a battu l’Australien pour la septième fois en autant de confrontations.
Comme il l’a expliqué au micro de l’ATP après sa victoire, l’Espagnol connaît parfaitement les qualités de l’actuel 10e mondial.
« Mon équipe et moi connaissons assez bien le niveau d’Alex de Minaur. Son style est vraiment dangereux. Des balles très à plat qui glissent beaucoup sur le court et restent très basses. C’est vraiment difficile d’atteindre la puissance que je souhaite à chaque coup et à chaque balle. Il est très rapide, donc il faut mériter chaque point. On peut réussir un coup gagnant contre n’importe qui, mais contre lui ça ne suffit pas toujours. Je devais vraiment me concentrer là‐dessus ; on savait donc que je devais commencer le match très concentré, en augmentant ma vitesse et mon rythme à chaque coup. J’ai essayé d’être agressif et de lui montrer que s’il voulait gagner, il devait jouer mieux, être plus agressif, plus solide et plus malin que moi. Je suis tout simplement très heureux d’avoir fini par trouver mes marques, d’avoir très bien joué, et c’est évidemment une semaine vraiment émouvante et incroyable pour moi. J’ai beaucoup appris : continuer à aller de l’avant, pas à pas, jouer sur des courts en salle et essayer de gagner en confiance sur cette surface. »
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 16:31