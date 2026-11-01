Tombeur d’Alex de Minaur en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), Carlos Alcaraz a battu l’Australien pour la septième fois en autant de confrontations.

Comme il l’a expliqué au micro de l’ATP après sa victoire, l’Espagnol connaît parfai­te­ment les qualités de l’actuel 10e mondial.

Carlos Alcaraz : « Mi equipo y yo cono­cemos bastante bien el nivel de Alex de Miñaur. Su tenis y su estilo de juego son real­mente peli­grosos. Juega golpes muy planos, que botan muy poco y se deslizan mucho sobre la pista, lo que hace que sea muy difícil imprimir la potencia que me… pic.twitter.com/WPqeNnGk10 — Germán R. Abril (@gerebit0) November 1, 2026

« Mon équipe et moi connais­sons assez bien le niveau d’Alex de Minaur. Son style est vrai­ment dange­reux. Des balles très à plat qui glissent beau­coup sur le court et restent très basses. C’est vrai­ment diffi­cile d’atteindre la puis­sance que je souhaite à chaque coup et à chaque balle. Il est très rapide, donc il faut mériter chaque point. On peut réussir un coup gagnant contre n’importe qui, mais contre lui ça ne suffit pas toujours. Je devais vrai­ment me concen­trer là‐dessus ; on savait donc que je devais commencer le match très concentré, en augmen­tant ma vitesse et mon rythme à chaque coup. J’ai essayé d’être agressif et de lui montrer que s’il voulait gagner, il devait jouer mieux, être plus agressif, plus solide et plus malin que moi. Je suis tout simple­ment très heureux d’avoir fini par trouver mes marques, d’avoir très bien joué, et c’est évidem­ment une semaine vrai­ment émou­vante et incroyable pour moi. J’ai beau­coup appris : conti­nuer à aller de l’avant, pas à pas, jouer sur des courts en salle et essayer de gagner en confiance sur cette surface. »