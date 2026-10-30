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Carlos Alcaraz, après sa victoire en quarts de finale : « Je suis un grand fan de ce joueur. Je pense que tout le monde a pu voir les superbes échanges que nous avons disputés »

Par
Baptiste Mulatier
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Malgré une belle résis­tance de la part de Tommy Paul, Carlos Alcaraz s’est imposé en deux sets contre Tommy Paul en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne : 6–4, 7–6(2), en 1h52 de jeu. 

Au micro de l’ATP après sa victoire, l’Espagnol n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard de son adver­saire améri­cain, actuel 14e mondial. 

« Je pense que tout le monde a pu voir les points que nous avons disputés. Il y a eu de superbes échanges, de superbes points et des coups spec­ta­cu­laires de la part des deux joueurs. Je suis très content, j’apprécie énor­mé­ment ce genre de matchs. Je suis un grand fan de Tommy, sincè­re­ment. J’adore son style, sa façon de jouer, et j’ai beau­coup de plaisir à le voir jouer. Donc, pour moi, l’affronter est toujours un plaisir. J’espérais simple­ment que tout le monde puisse appré­cier ce match autant que moi », a salué le septuple lauréat en Grand Chelem qui mène désor­mais 8–2 dans ses face‐à‐face avec Tommy Paul.

En demi‐finales, Carlos Alcaraz va désor­mais un joueur en grande forme, Daniil Medvedev, qui a gagné leur dernier duel à Indian Wells en mars dernier. 

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 18:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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