Malgré une belle résis­tance de la part de Tommy Paul, Carlos Alcaraz s’est imposé en deux sets contre Tommy Paul en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne : 6–4, 7–6(2), en 1h52 de jeu.

Au micro de l’ATP après sa victoire, l’Espagnol n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard de son adver­saire améri­cain, actuel 14e mondial.

« Je pense que tout le monde a pu voir les points que nous avons disputés. Il y a eu de superbes échanges, de superbes points et des coups spec­ta­cu­laires de la part des deux joueurs. Je suis très content, j’apprécie énor­mé­ment ce genre de matchs. Je suis un grand fan de Tommy, sincè­re­ment. J’adore son style, sa façon de jouer, et j’ai beau­coup de plaisir à le voir jouer. Donc, pour moi, l’affronter est toujours un plaisir. J’espérais simple­ment que tout le monde puisse appré­cier ce match autant que moi », a salué le septuple lauréat en Grand Chelem qui mène désor­mais 8–2 dans ses face‐à‐face avec Tommy Paul.

Carlos Alcaraz : « Creo que todo el mundo ha podido ver los puntos que hemos jugado hoy. Ha habido grandes inter­cam­bios, grandes puntos y golpes espec­ta­cu­lares por parte de los dos. Estoy muy contento, disfruto mucho de este tipo de partidos. Soy un gran admi­rador de Tommy,… pic.twitter.com/DiyUILGrfD — Germán R. Abril (@gerebit0) October 30, 2026

En demi‐finales, Carlos Alcaraz va désor­mais un joueur en grande forme, Daniil Medvedev, qui a gagné leur dernier duel à Indian Wells en mars dernier.