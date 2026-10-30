Malgré une belle résistance de la part de Tommy Paul, Carlos Alcaraz s’est imposé en deux sets contre Tommy Paul en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne : 6–4, 7–6(2), en 1h52 de jeu.
Au micro de l’ATP après sa victoire, l’Espagnol n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard de son adversaire américain, actuel 14e mondial.
« Je pense que tout le monde a pu voir les points que nous avons disputés. Il y a eu de superbes échanges, de superbes points et des coups spectaculaires de la part des deux joueurs. Je suis très content, j’apprécie énormément ce genre de matchs. Je suis un grand fan de Tommy, sincèrement. J’adore son style, sa façon de jouer, et j’ai beaucoup de plaisir à le voir jouer. Donc, pour moi, l’affronter est toujours un plaisir. J’espérais simplement que tout le monde puisse apprécier ce match autant que moi », a salué le septuple lauréat en Grand Chelem qui mène désormais 8–2 dans ses face‐à‐face avec Tommy Paul.
En demi‐finales, Carlos Alcaraz va désormais un joueur en grande forme, Daniil Medvedev, qui a gagné leur dernier duel à Indian Wells en mars dernier.
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 18:01