En conférence de presse à Vienne, où il va affronter Karen Khachanov au premier tour, Carlos Alcaraz a déclaré qu’il avait hâte de rejouer contre Jannik Sinner et Novak Djokovic.
« Affronter ces joueurs exige quelque chose de différent. Quand tu joues contre eux, tu te rends compte de ce sur quoi tu dois travailler lors du prochain entraînement. Ce sont des matchs qui te poussent à tes limites et te permettent d’identifier les aspects sur lesquels tu dois t’améliorer. Ça me manque de les affronter, mais aussi de regarder leurs matchs. Je pense que rejouer contre eux sera très important pour moi. J’ai très envie de continuer à concourir, même si, évidemment, ça me manque de me mesurer à ces joueurs », a confié l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.
Blessés consécutivement, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, remportée par l’Italien en avril dernier. Quant à Novak Djokovic, le septuple lauréat en Grand Chelem ne l’a plus croisé sur le court depuis sa victoire en finale de l’Open d’Australie.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.