En confé­rence de presse à Vienne, où il va affronter Karen Khachanov au premier tour, Carlos Alcaraz a déclaré qu’il avait hâte de rejouer contre Jannik Sinner et Novak Djokovic.

« Affronter ces joueurs exige quelque chose de diffé­rent. Quand tu joues contre eux, tu te rends compte de ce sur quoi tu dois travailler lors du prochain entraî­ne­ment. Ce sont des matchs qui te poussent à tes limites et te permettent d’identifier les aspects sur lesquels tu dois t’améliorer. Ça me manque de les affronter, mais aussi de regarder leurs matchs. Je pense que rejouer contre eux sera très impor­tant pour moi. J’ai très envie de conti­nuer à concourir, même si, évidem­ment, ça me manque de me mesurer à ces joueurs », a confié l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Blessés consé­cu­ti­ve­ment, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, remportée par l’Italien en avril dernier. Quant à Novak Djokovic, le septuple lauréat en Grand Chelem ne l’a plus croisé sur le court depuis sa victoire en finale de l’Open d’Australie.