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Carlos Alcaraz : « Ça me manque de les affronter, mais aussi de regarder leurs matchs. Je pense que rejouer contre eux sera très impor­tant pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse à Vienne, où il va affronter Karen Khachanov au premier tour, Carlos Alcaraz a déclaré qu’il avait hâte de rejouer contre Jannik Sinner et Novak Djokovic. 

« Affronter ces joueurs exige quelque chose de diffé­rent. Quand tu joues contre eux, tu te rends compte de ce sur quoi tu dois travailler lors du prochain entraî­ne­ment. Ce sont des matchs qui te poussent à tes limites et te permettent d’identifier les aspects sur lesquels tu dois t’améliorer. Ça me manque de les affronter, mais aussi de regarder leurs matchs. Je pense que rejouer contre eux sera très impor­tant pour moi. J’ai très envie de conti­nuer à concourir, même si, évidem­ment, ça me manque de me mesurer à ces joueurs », a confié l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Blessés consé­cu­ti­ve­ment, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, remportée par l’Italien en avril dernier. Quant à Novak Djokovic, le septuple lauréat en Grand Chelem ne l’a plus croisé sur le court depuis sa victoire en finale de l’Open d’Australie. 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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