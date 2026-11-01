Avant de s’attaquer à trois grands objectifs qu’il n’a encore jamais atteints, le Masters 1000 de Paris, les ATP Finals et la Coupe Davis, Carlos Alcaraz lance idéalement sa fin de saison.
L’Espagnol a dominé Alex de Minaur, un adversaire qu’il a toujours battu, en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), en seulement 1h29 de jeu.
Alors que l’Australien, 10e mondial, avait fait plier Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial, en demi‐finales la veille, il n’a cette fois rien pu faire face à un Carlos Alcaraz particulièrement concentré et inspiré, à l’image d’une balle de match exceptionnelle.
Le Murcien porte ainsi son bilan à 7–0 face à Alex de Minaur, qui ne lui a pris que deux sets au cours de leurs sept confrontations. À seulement 23 ans, le septuple vainqueur en Grand Chelem décroche déjà son 28e titre en carrière, en 37 finales disputées.
Fort de ce nouveau sacre, le deuxième après Tokyo depuis son retour de blessure fin août, Alcaraz va désormais rejoindre la France avec un maximum de confiance. Il aura notamment une revanche à prendre au Rolex Paris Masters, où il n’a encore jamais dépassé les quarts de finale. L’an dernier, il avait même été battu dès son entrée en lice par Cameron Norrie.
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 15:41