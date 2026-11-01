Avant de s’at­ta­quer à trois grands objec­tifs qu’il n’a encore jamais atteints, le Masters 1000 de Paris, les ATP Finals et la Coupe Davis, Carlos Alcaraz lance idéa­le­ment sa fin de saison.

L’Espagnol a dominé Alex de Minaur, un adver­saire qu’il a toujours battu, en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), en seule­ment 1h29 de jeu.

Alors que l’Australien, 10e mondial, avait fait plier Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial, en demi‐finales la veille, il n’a cette fois rien pu faire face à un Carlos Alcaraz parti­cu­liè­re­ment concentré et inspiré, à l’image d’une balle de match exceptionnelle.

WHAT A WAY TO END IT 🙌@carlosalcaraz notches his 28th career title with his victory over De Minaur in Vienna ! pic.twitter.com/6XK30VrSyo — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

Le Murcien porte ainsi son bilan à 7–0 face à Alex de Minaur, qui ne lui a pris que deux sets au cours de leurs sept confron­ta­tions. À seule­ment 23 ans, le septuple vain­queur en Grand Chelem décroche déjà son 28e titre en carrière, en 37 finales disputées.

Fort de ce nouveau sacre, le deuxième après Tokyo depuis son retour de bles­sure fin août, Alcaraz va désor­mais rejoindre la France avec un maximum de confiance. Il aura notam­ment une revanche à prendre au Rolex Paris Masters, où il n’a encore jamais dépassé les quarts de finale. L’an dernier, il avait même été battu dès son entrée en lice par Cameron Norrie.