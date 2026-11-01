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Carlos Alcaraz éblouis­sant avant le Rolex Paris Masters !

Par
Baptiste Mulatier
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Avant de s’at­ta­quer à trois grands objec­tifs qu’il n’a encore jamais atteints, le Masters 1000 de Paris, les ATP Finals et la Coupe Davis, Carlos Alcaraz lance idéa­le­ment sa fin de saison.

L’Espagnol a dominé Alex de Minaur, un adver­saire qu’il a toujours battu, en finale de l’ATP 500 de Vienne (6−1, 6–4), en seule­ment 1h29 de jeu.

Alors que l’Australien, 10e mondial, avait fait plier Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial, en demi‐finales la veille, il n’a cette fois rien pu faire face à un Carlos Alcaraz parti­cu­liè­re­ment concentré et inspiré, à l’image d’une balle de match exceptionnelle. 

Le Murcien porte ainsi son bilan à 7–0 face à Alex de Minaur, qui ne lui a pris que deux sets au cours de leurs sept confron­ta­tions. À seule­ment 23 ans, le septuple vain­queur en Grand Chelem décroche déjà son 28e titre en carrière, en 37 finales disputées.

Fort de ce nouveau sacre, le deuxième après Tokyo depuis son retour de bles­sure fin août, Alcaraz va désor­mais rejoindre la France avec un maximum de confiance. Il aura notam­ment une revanche à prendre au Rolex Paris Masters, où il n’a encore jamais dépassé les quarts de finale. L’an dernier, il avait même été battu dès son entrée en lice par Cameron Norrie. 

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 15:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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