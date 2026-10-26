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Carlos Alcaraz : « Je n’étais jamais entré dans un lieu comme celui‐ci auparavant »

Par
Baptiste Mulatier
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Carlos Alcaraz et Alexander Zverev parti­cipent tous les deux à l’ATP 500 de Vienne cette semaine, où ils vont respec­ti­ve­ment affronter au premier tour Karen Khachanov et Martin Landaluce.

En atten­dant le début du tournoi, l’Allemand et l’Espagnol ont été invités à visiter l’Opera National de Vienne.

Et Carlos Alcaraz a vrai­ment apprécié le moment.

« C’est un lieu chargé d’histoire et vrai­ment impres­sion­nant. Je n’étais jamais entré dans un opéra aupa­ra­vant, c’est donc très exci­tant pour moi de voir tout cela et d’être ici. C’est incroyable d’en apprendre davan­tage sur ce lieu histo­rique et de le décou­vrir de l’intérieur », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par l’ATP.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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