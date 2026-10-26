Carlos Alcaraz et Alexander Zverev participent tous les deux à l’ATP 500 de Vienne cette semaine, où ils vont respectivement affronter au premier tour Karen Khachanov et Martin Landaluce.
En attendant le début du tournoi, l’Allemand et l’Espagnol ont été invités à visiter l’Opera National de Vienne.
Et Carlos Alcaraz a vraiment apprécié le moment.
« C’est un lieu chargé d’histoire et vraiment impressionnant. Je n’étais jamais entré dans un opéra auparavant, c’est donc très excitant pour moi de voir tout cela et d’être ici. C’est incroyable d’en apprendre davantage sur ce lieu historique et de le découvrir de l’intérieur », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par l’ATP.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.