Carlos Alcaraz et Alexander Zverev parti­cipent tous les deux à l’ATP 500 de Vienne cette semaine, où ils vont respec­ti­ve­ment affronter au premier tour Karen Khachanov et Martin Landaluce.

En atten­dant le début du tournoi, l’Allemand et l’Espagnol ont été invités à visiter l’Opera National de Vienne.

🎥 Carlos Alcaraz and Zverev visit the Vienna State Opera



Carlos is happy with the way he’s playing and hopes the next tour­na­ments go better



He says Zverev would be more comfor­table perfor­ming on the opera main stage and he would pay to watch it



Full video on @ErsteBankOpen YT pic.twitter.com/RZoFnXbSaL — Alcaraz Daily (@alcarazdaily) October 26, 2026

Et Carlos Alcaraz a vrai­ment apprécié le moment.

« C’est un lieu chargé d’histoire et vrai­ment impres­sion­nant. Je n’étais jamais entré dans un opéra aupa­ra­vant, c’est donc très exci­tant pour moi de voir tout cela et d’être ici. C’est incroyable d’en apprendre davan­tage sur ce lieu histo­rique et de le décou­vrir de l’intérieur », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par l’ATP.