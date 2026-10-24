Pour préparer au mieux sa fin de saison, où il visera trois compétitions qu’il n’a encore jamais remportées (Paris, le Masters et la Coupe Davis), Carlos Alcaraz a décidé de participer à l’ATP 500 de Vienne la semaine prochaine.
Et l’Esgagnol sait ce qui l’attend, le tirage au sort ayant eu lieu ce samedi midi. Il aura fort à faire dès le premier tour avec un duel contre Karen Khachanov, 25e mondial et demi‐finaliste du dernier US Open.
Après un huitième de finale « tranquille » sur le papier, Alcaraz pourrait enchaîner des duels contre Tommy Paul, Daniil Medvedev et Alexander Zverev.
Carlos Alcaraz draw for Vienna ATP500 🇦🇹🎾:1️⃣R1- Khachanov 2️⃣R2-Rodionov/Basilashvili 3️⃣QF- T.Paul/Rublev/Arnaldi/Darderi 4️⃣SF- Medvedev/Mensik/Norrie 5️⃣F- Zverev/Tiafoe/Cobolli/De Minaur https://t.co/rUFBNoLQwd— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 24, 2026
Un programme bien chargé pour le septuple lauréat en Grand Chelem.
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 13:06