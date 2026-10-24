Accueil ATP ATP - Vienne

Carlos Alcaraz pas épargné pour son retour !

Par
Baptiste Mulatier
-

Pour préparer au mieux sa fin de saison, où il visera trois compé­ti­tions qu’il n’a encore jamais rempor­tées (Paris, le Masters et la Coupe Davis), Carlos Alcaraz a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Vienne la semaine prochaine.

Et l’Esgagnol sait ce qui l’attend, le tirage au sort ayant eu lieu ce samedi midi. Il aura fort à faire dès le premier tour avec un duel contre Karen Khachanov, 25e mondial et demi‐finaliste du dernier US Open.

Après un huitième de finale « tran­quille » sur le papier, Alcaraz pour­rait enchaîner des duels contre Tommy Paul, Daniil Medvedev et Alexander Zverev.

Un programme bien chargé pour le septuple lauréat en Grand Chelem.

Publié le samedi 24 octobre 2026 à 13:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥