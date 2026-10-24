Pour préparer au mieux sa fin de saison, où il visera trois compé­ti­tions qu’il n’a encore jamais rempor­tées (Paris, le Masters et la Coupe Davis), Carlos Alcaraz a décidé de parti­ciper à l’ATP 500 de Vienne la semaine prochaine.

Et l’Esgagnol sait ce qui l’attend, le tirage au sort ayant eu lieu ce samedi midi. Il aura fort à faire dès le premier tour avec un duel contre Karen Khachanov, 25e mondial et demi‐finaliste du dernier US Open.

Après un huitième de finale « tran­quille » sur le papier, Alcaraz pour­rait enchaîner des duels contre Tommy Paul, Daniil Medvedev et Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz draw for Vienna ATP500 🇦🇹🎾:1️⃣R1- Khachanov 2️⃣R2-Rodionov/Basilashvili 3️⃣QF- T.Paul/Rublev/Arnaldi/Darderi 4️⃣SF- Medvedev/Mensik/Norrie 5️⃣F- Zverev/Tiafoe/Cobolli/De Minaur https://t.co/rUFBNoLQwd — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 24, 2026

Un programme bien chargé pour le septuple lauréat en Grand Chelem.