Carlos Alcaraz a vécu un match en deux temps, ce jeudi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.

Vainqueur 6–1, 7–6(11), en 1h40 de Nikoloz Basilashvili, l’Espagnol a dans un premier temps livré un véri­table récital avant de coincer un peu et de passer tout proche d’une troi­sième manche décisive.

Interrogé sur le court après la rencontre, l’Espagnol est notam­ment revenu sur ce fameux premier set où il semblait tout simple­ment injouable.

« Je dirais que j’ai très bien joué. Dans l’ensemble, du premier au dernier point, je pense avoir livré une perfor­mance fantas­tique. Je suis très satis­fait du niveau que j’ai affiché aujourd’hui. Au premier set, je frap­pais la balle de manière incroyable. Je me sentais très bien sur le court. J’avais l’impression qu’il ne parve­nait pas à déve­lopper son jeu habi­tuel, qu’il n’arrivait pas à m’entraîner dans sa dyna­mique, car je jouais avec beau­coup de confiance. Dans le deuxième set, j’ai plutôt bien commencé, comme dans le premier. Mais tout à coup, sur ce jeu à 3–2 sur mon service, je crois que j’ai commis quelques erreurs. Il a haussé son niveau et je lui ai permis de revenir dans le match. À partir de là, les jeux au service ont été très serrés. Il jouait très bien. Et, évidem­ment, on est arrivés à ce tie‐break, qui a été un véri­table tour de montagnes russes. Il a eu quelques balles rela­ti­ve­ment faciles pour remporter le set et j’ai moi aussi eu quelques occa­sions assez nettes de conclure le match. Au final, je n’ai pas su saisir mes chances. Mais je suis content de la façon dont je me suis battu pour revenir dans le match et, fina­le­ment, remporter la victoire en deux sets. »