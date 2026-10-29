Carlos Alcaraz a vécu un match en deux temps, ce jeudi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.
Vainqueur 6–1, 7–6(11), en 1h40 de Nikoloz Basilashvili, l’Espagnol a dans un premier temps livré un véritable récital avant de coincer un peu et de passer tout proche d’une troisième manche décisive.
Interrogé sur le court après la rencontre, l’Espagnol est notamment revenu sur ce fameux premier set où il semblait tout simplement injouable.
« Je dirais que j’ai très bien joué. Dans l’ensemble, du premier au dernier point, je pense avoir livré une performance fantastique. Je suis très satisfait du niveau que j’ai affiché aujourd’hui. Au premier set, je frappais la balle de manière incroyable. Je me sentais très bien sur le court. J’avais l’impression qu’il ne parvenait pas à développer son jeu habituel, qu’il n’arrivait pas à m’entraîner dans sa dynamique, car je jouais avec beaucoup de confiance. Dans le deuxième set, j’ai plutôt bien commencé, comme dans le premier. Mais tout à coup, sur ce jeu à 3–2 sur mon service, je crois que j’ai commis quelques erreurs. Il a haussé son niveau et je lui ai permis de revenir dans le match. À partir de là, les jeux au service ont été très serrés. Il jouait très bien. Et, évidemment, on est arrivés à ce tie‐break, qui a été un véritable tour de montagnes russes. Il a eu quelques balles relativement faciles pour remporter le set et j’ai moi aussi eu quelques occasions assez nettes de conclure le match. Au final, je n’ai pas su saisir mes chances. Mais je suis content de la façon dont je me suis battu pour revenir dans le match et, finalement, remporter la victoire en deux sets. »
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 19:19