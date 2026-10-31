Carlos Alcaraz possède une telle palette tech­nique qu’il a souvent le choix entre une multi­tude de coups sur le court.

Et dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre Tommy Paul en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, le septuple lauréat en Grand Chelem a avoué avoir toujours des diffi­cultés à choisir la meilleure option.

« Parfois, c’est compliqué pour moi. Le tennis consiste à prendre des déci­sions en moins d’une seconde, c’est ce qui rend ce sport si diffi­cile. Parfois, j’ai du mal avec ça, j’ai du mal à décider quel est le meilleur coup selon certaines situa­tions. Parfois, ça me vient natu­rel­le­ment, je n’y pense pas, et d’autres fois, je choisis la pire option. Je pense pouvoir choisir entre trois, quatre ou cinq coups dans une situa­tion donnée… et je choisis le pire de tous. J’essaie de m’améliorer sur ce point. J’ai toujours un plan précis en tête pour les deux ou trois premières balles. Après cela, je laisse mon instinct prendre le relais et je vois comment le match évolue, même si c’est parfois compliqué. Quant à la patience, je dirais que ce n’est pas encore ma plus grande qualité. »