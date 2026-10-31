Accueil ATP ATP - Vienne

Carlos Alcaraz très honnête : « Parfois, j’ai du mal avec ça. Je prends la pire décision »

Par
Baptiste Mulatier
-

Carlos Alcaraz possède une telle palette tech­nique qu’il a souvent le choix entre une multi­tude de coups sur le court.

Et dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre Tommy Paul en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne, le septuple lauréat en Grand Chelem a avoué avoir toujours des diffi­cultés à choisir la meilleure option.

« Parfois, c’est compliqué pour moi. Le tennis consiste à prendre des déci­sions en moins d’une seconde, c’est ce qui rend ce sport si diffi­cile. Parfois, j’ai du mal avec ça, j’ai du mal à décider quel est le meilleur coup selon certaines situa­tions. Parfois, ça me vient natu­rel­le­ment, je n’y pense pas, et d’autres fois, je choisis la pire option. Je pense pouvoir choisir entre trois, quatre ou cinq coups dans une situa­tion donnée… et je choisis le pire de tous. J’essaie de m’améliorer sur ce point. J’ai toujours un plan précis en tête pour les deux ou trois premières balles. Après cela, je laisse mon instinct prendre le relais et je vois comment le match évolue, même si c’est parfois compliqué. Quant à la patience, je dirais que ce n’est pas encore ma plus grande qualité. »

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 12:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥