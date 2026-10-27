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Ce que Zverev doit faire pour détrôner Sinner dès lundi prochain

Par
Baptiste Mulatier
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Si l’on sait déjà qu’Alexander Zverev deviendra numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière d’ici la fin de saison, la ques­tion est de savoir quand.

Pour détrôner Jannik Sinner dès lundi prochain, l’Allemand doit tout simple­ment atteindre le dernier carré de l’ATP 500 de Vienne.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open doit donc battre Martin Landaluce, puis Tallon Griekspoor ou Brandon Nakashima, deux joueurs en forme, et enfin poten­tiel­le­ment Frances Tiafoe ou Lorenzo Musetti, récent vain­queur à Lyon.

Pour rappel, Jannik Sinner est absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et ne reviendra pas sur le circuit avant le début de saison 2027.

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 10:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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