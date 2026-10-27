Si l’on sait déjà qu’Alexander Zverev deviendra numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière d’ici la fin de saison, la question est de savoir quand.
Pour détrôner Jannik Sinner dès lundi prochain, l’Allemand doit tout simplement atteindre le dernier carré de l’ATP 500 de Vienne.
Le récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open doit donc battre Martin Landaluce, puis Tallon Griekspoor ou Brandon Nakashima, deux joueurs en forme, et enfin potentiellement Frances Tiafoe ou Lorenzo Musetti, récent vainqueur à Lyon.
Pour rappel, Jannik Sinner est absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et ne reviendra pas sur le circuit avant le début de saison 2027.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.