Si l’on sait déjà qu’Alexander Zverev deviendra numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière d’ici la fin de saison, la ques­tion est de savoir quand.

Pour détrôner Jannik Sinner dès lundi prochain, l’Allemand doit tout simple­ment atteindre le dernier carré de l’ATP 500 de Vienne.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open doit donc battre Martin Landaluce, puis Tallon Griekspoor ou Brandon Nakashima, deux joueurs en forme, et enfin poten­tiel­le­ment Frances Tiafoe ou Lorenzo Musetti, récent vain­queur à Lyon.

Alexander Zverev will rise to world #1 already next Monday if he reaches the semi­fi­nals in Vienna.



R1 : Landaluce

R2 : Griekspoor or Nakashima

QF : Tiafoe, Musetti or Fery — José Morgado (@josemorgado) October 27, 2026

Pour rappel, Jannik Sinner est absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et ne reviendra pas sur le circuit avant le début de saison 2027.