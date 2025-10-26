S’il pourra retenir beau­coup de positif de sa perfor­mance en finale de l’ATP 500 de Vienne ce dimanche, Alexander Zverev a malgré tout concédé une troi­sième défaite consé­cu­tive face à Jannik Sinner.

Le jour­na­liste Benoît Maylin a résumé la dyna­mique actuelle entre les deux hommes :

« C’est quoi la diffé­rence entre Sinner et Zverev ? Quasi rien, mais immense sur les points impor­tants, où Zverev hésite au moment d’oser, et retient son bras une frac­tion de seconde. Pas Sinner, pétri de confiance. 21e succès d’affilée en indoor. Seul Alcaraz le bat en finale », a fait remar­quer le jour­na­liste Benoît Maylin sur le réseau social X.