S’il pourra retenir beaucoup de positif de sa performance en finale de l’ATP 500 de Vienne ce dimanche, Alexander Zverev a malgré tout concédé une troisième défaite consécutive face à Jannik Sinner.
Le journaliste Benoît Maylin a résumé la dynamique actuelle entre les deux hommes :
C’est quoi la différence entre Sinner et Zverev ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2025
Quasi rien, mais immense sur les points importants, où Zverev hésite au moment d’oser, et retient son bras une fraction de seconde.
Pas Sinner, pétri de confiance.
21e succès d’affilée en indoor.
Seul Alcaraz le bat en finale. pic.twitter.com/zBMduMdocQ
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 17:04