S’il s’est incliné en deux sets face à Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne (6−2, 7–6[4]), Flavio Cobolli est ressorti satisfait de sa performance face à son compatriote italien.
Flavio Cobolli :— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) October 23, 2025
« Scendere in campo con Jannik è stato un privilegio. È un extraterrestre : credo di averlo tenuto un po’ sulle spine, anche se solo per poco. Oggi ho capito di essere forte, me la sono goduta » pic.twitter.com/enzCHcwsBq
« Jouer avec Jannik a été un privilège. C’est un extraterrestre : je pense l’avoir tenu en haleine pendant un moment, même si ce n’était que brièvement. Aujourd’hui, j’ai compris que j’étais fort, j’ai apprécié ce moment », a réagi le 22e joueur mondial.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 08:41