Cobolli (22e mondial), après sa défaite contre Sinner : « Aujourd’hui, face à cet extra­ter­restre, j’ai compris que j’étais fort »

Baptiste Mulatier

Tennis : Us Open 2024 - Flavio Cobolli - Italie

S’il s’est incliné en deux sets face à Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne (6−2, 7–6[4]), Flavio Cobolli est ressorti satis­fait de sa perfor­mance face à son compa­triote italien. 

« Jouer avec Jannik a été un privi­lège. C’est un extra­ter­restre : je pense l’avoir tenu en haleine pendant un moment, même si ce n’était que briè­ve­ment. Aujourd’hui, j’ai compris que j’étais fort, j’ai apprécié ce moment », a réagi le 22e joueur mondial. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 08:41

