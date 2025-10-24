S’il s’est incliné en deux sets face à Jannik Sinner en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne (6−2, 7–6[4]), Flavio Cobolli est ressorti satis­fait de sa perfor­mance face à son compa­triote italien.

Flavio Cobolli :



« Scendere in campo con Jannik è stato un privi­legio. È un extra­ter­restre : credo di averlo tenuto un po’ sulle spine, anche se solo per poco. Oggi ho capito di essere forte, me la sono goduta » pic.twitter.com/enzCHcwsBq