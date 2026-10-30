Quelques heures après avoir quitté le court en larmes suite à son abandon contre son compa­triote, Matteo Berrettini , en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli a tenu à donner de ses nouvelles et à rassurer ses nombreux fans inquiets.

Si l’Italien et actuel 6e joueur mondial a reconnu avoir ressenti une douleur, il n’a pas semblé plus inquiet que cela concer­nant la fin de saison en évoquant même le Rolex Paris Masters qui débu­tera ce lundi 2 novembre.

« Vienne, je suis désolé de partir comme ça. J’adore ce tournoi et j’avais vrai­ment hâte d’affronter Matteo devant vous tous dans les tribunes. J’ai ressenti quelque chose pendant mon match l’autre soir, mais j’ai voulu tenter ma chance. Aujourd’hui, j’ai compris que je ne pouvais pas conti­nuer sans prendre trop de risques, alors j’ai dû m’arrêter. Ces larmes n’étaient pas dues à la douleur. Juste à l’émotion, peut‐être un peu de stress, et à la décep­tion de devoir quitter le court alors que tout ce que je voulais, c’était y rester. Je passerai d’autres examens demain et je vous tien­drai au courant dès que possible. Ne vous inquiétez pas, j’espère être de retour sur le court à Paris ! Merci pour tout votre soutien. »