Quelques heures après avoir quitté le court en larmes suite à son abandon contre son compatriote, Matteo Berrettini , en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli a tenu à donner de ses nouvelles et à rassurer ses nombreux fans inquiets.
Si l’Italien et actuel 6e joueur mondial a reconnu avoir ressenti une douleur, il n’a pas semblé plus inquiet que cela concernant la fin de saison en évoquant même le Rolex Paris Masters qui débutera ce lundi 2 novembre.
« Vienne, je suis désolé de partir comme ça. J’adore ce tournoi et j’avais vraiment hâte d’affronter Matteo devant vous tous dans les tribunes. J’ai ressenti quelque chose pendant mon match l’autre soir, mais j’ai voulu tenter ma chance. Aujourd’hui, j’ai compris que je ne pouvais pas continuer sans prendre trop de risques, alors j’ai dû m’arrêter. Ces larmes n’étaient pas dues à la douleur. Juste à l’émotion, peut‐être un peu de stress, et à la déception de devoir quitter le court alors que tout ce que je voulais, c’était y rester. Je passerai d’autres examens demain et je vous tiendrai au courant dès que possible. Ne vous inquiétez pas, j’espère être de retour sur le court à Paris ! Merci pour tout votre soutien. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 10:40