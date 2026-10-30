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Daniil Medvedev, après sa quali­fi­ca­tion pour le Masters : « Ça ne change pas grand chose car il y a trois jours, je savais que je serai à Turin »

Par
Baptiste Mulatier
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Rolex Paris Masters 2025 -31/10/2025 - Daniil Medvedev - Russie

Tombeur du Français Adrian Mannarino en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne (6−2, 6–3), Daniil Medvedev a remporté sa septième victoire de suite et offi­ciel­le­ment validé son billet pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).

« C’était un objectif après l’US Open. Après Shanghai, je me suis dit : ‘tu vas y être’. Et quand j’ai gagné Almaty, j’ai compris que c’était quasi­ment fait. Je suis content mais ça ne change pas grand chose car il y a trois jours, je savais que je serai à Turin », a réagi le Russe au micro de l’ATP après sa qualification.

Vainqueur des ATP Finals en 2020, l’actuel 5e mondial va y parti­ciper pour la septième fois sur les huit dernières années.

Une régu­la­rité impres­sion­nante pour Medvedev qui affron­tera Carlos Alcaraz ou Tommy Paul en demi‐finales à Vienne.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 16:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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