Tombeur du Français Adrian Mannarino en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne (6−2, 6–3), Daniil Medvedev a remporté sa septième victoire de suite et offi­ciel­le­ment validé son billet pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).

« C’était un objectif après l’US Open. Après Shanghai, je me suis dit : ‘tu vas y être’. Et quand j’ai gagné Almaty, j’ai compris que c’était quasi­ment fait. Je suis content mais ça ne change pas grand chose car il y a trois jours, je savais que je serai à Turin », a réagi le Russe au micro de l’ATP après sa qualification.

Vainqueur des ATP Finals en 2020, l’actuel 5e mondial va y parti­ciper pour la septième fois sur les huit dernières années.

Qualification : Secured ✅



Medvedev secures his #NittoATPFinals spot & reaches the Vienna Semi‐Finals with his win over Mannarino !@DaniilMedwed #ErsteBankOpen pic.twitter.com/4yDvnBqv5M — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2026

Une régu­la­rité impres­sion­nante pour Medvedev qui affron­tera Carlos Alcaraz ou Tommy Paul en demi‐finales à Vienne.