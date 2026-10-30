Tombeur du Français Adrian Mannarino en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne (6−2, 6–3), Daniil Medvedev a remporté sa septième victoire de suite et officiellement validé son billet pour le Masters de Turin (15 au 22 novembre).
« C’était un objectif après l’US Open. Après Shanghai, je me suis dit : ‘tu vas y être’. Et quand j’ai gagné Almaty, j’ai compris que c’était quasiment fait. Je suis content mais ça ne change pas grand chose car il y a trois jours, je savais que je serai à Turin », a réagi le Russe au micro de l’ATP après sa qualification.
Vainqueur des ATP Finals en 2020, l’actuel 5e mondial va y participer pour la septième fois sur les huit dernières années.
Une régularité impressionnante pour Medvedev qui affrontera Carlos Alcaraz ou Tommy Paul en demi‐finales à Vienne.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.