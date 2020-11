Hier face à Dan Evans, Lorenzo Sonego a donc confirmé son exploit de la veille face à Novak Djokovic. On a donc envie de dire qu’il a réalisé le plus dur. Pour y parvenir, il a livré un match solide s’appuyant sur son coup droit mais aussi sur son sens tactique. Face à Rublev en finale, il devra maintenir ce niveau de jeu et aussi éviter de rentrer dans la filière du Russe.

Bien sûr, Lorenzo n’est pas le favori mais comme il l’explique, il n’a pas grand chose à perdre : « En ce moment, inutile de préciser que je suis très heureux. J’ai commencé ce tournoi en perdant dans le précédent, c’est incroyable. Après avoir perdu ce match, il n’est pas aisé de repartir et d’aligner 4 succès de suite. Pour cette finale, je n’ai aucune attente, j’y vais seul avec ma confiance, je vais essayer de faire de mon mieux », voila une tactique qui peut s’avérer payante.