Opposé au nouveau numéro un mondial, Alex De Minaur n’aura pas tremblé et offert une belle partition pour rallier la finale de l’ATP 500 de Vienne (6−3, 1–6, 7–6). Pas dans un grand jour au service, Alexander Zverev s’est trop souvent exposé à l’Australien dans les moments brûlants, concédant 14 balles de break.
Après la rencontre, le dixième joueur mondial a affiché sa satisfaction sur sa prestation du jour, au micro de l’ATP.
« Je suis super fière, vraiment super fière de la façon dont j’ai géré la situation. Je suis restée très calme, même si j’ai commis quelques doubles fautes. Je trouve que, dans l’ensemble, j’ai joué un tie‐break très offensif. J’ai imposé mon jeu. J’avais décidé de tout donner et de pratiquer le tennis qui me correspond, et c’est ça qui a fait la différence aujourd’hui. Je suis simplement satisfait de ce que je fais, de la façon dont je dispute mes matchs et dont je m’y prends. J’avance simplement pas à pas. Au final, je joue un bon tennis, donc j’ai hâte de terminer [la saison] en beauté, je l’espère ».
Ce 1er novembre, il défiera Carlos Alcaraz pour tenter de remporter le titre dans la capitale autrichienne. Coup d’envoi à 14 h 30, heure française.
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 08:24