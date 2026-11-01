Opposé au nouveau numéro un mondial, Alex De Minaur n’aura pas tremblé et offert une belle parti­tion pour rallier la finale de l’ATP 500 de Vienne (6−3, 1–6, 7–6). Pas dans un grand jour au service, Alexander Zverev s’est trop souvent exposé à l’Australien dans les moments brûlants, concé­dant 14 balles de break.

Après la rencontre, le dixième joueur mondial a affiché sa satis­fac­tion sur sa pres­ta­tion du jour, au micro de l’ATP.

« Je suis super fière, vrai­ment super fière de la façon dont j’ai géré la situa­tion. Je suis restée très calme, même si j’ai commis quelques doubles fautes. Je trouve que, dans l’ensemble, j’ai joué un tie‐break très offensif. J’ai imposé mon jeu. J’avais décidé de tout donner et de prati­quer le tennis qui me corres­pond, et c’est ça qui a fait la diffé­rence aujourd’hui. Je suis simple­ment satis­fait de ce que je fais, de la façon dont je dispute mes matchs et dont je m’y prends. J’avance simple­ment pas à pas. Au final, je joue un bon tennis, donc j’ai hâte de terminer [la saison] en beauté, je l’espère ».

Ce 1er novembre, il défiera Carlos Alcaraz pour tenter de remporter le titre dans la capi­tale autri­chienne. Coup d’envoi à 14 h 30, heure française.