Grigor Dimitrov aurait pu dégoupiller mais il est finalement « rester dans le match ». Battu au tie-break du premier set par Stafanos Tsitsipas en huitièmes de finale du tournoi de Vienne alors qu’il menait assez tranquillement 5 jeux à 0, le Bulgare est revenu à la suite de sa victoire sur cette mésaventure qu’il a finalement bien su gérer.

« Ce n’est jamais facile de sortir d’une situation comme celle-là. J’étais concentré, mais il m’a battu au premier set. Au tie-break, il y a eu beaucoup de points serrés et ils sont tombés de son côté. J’avais l’impression que je n’aurais pas pu faire grand-chose d’autre. Mais j’ai continué à y croire, et j’ai continué à faire les bonnes choses. Rester dans le match est toujours la chose la plus importante. Stefanos est un grand compétiteur, il faut toujours être prêt. Je me concentrais juste sur les choses les plus simples du jeu », a humblement déclaré Dimitrov qui aurait pu lâcher la partie il y a encore quelques années.