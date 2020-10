Plus que sèchement battu par le lucky loser italien Lorenzo Sonego en quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne (2-6, 1-6), Novak Djokovic s’est rapidement présenté en conférence de presse après la rencontre. Le Serbe n’a jamais caché qu’il était venu en Autriche pour assurer une place de numéro 1 mondial en fin de saison et ainsi égaler le record de Pete Sampras avec six années terminées en tant que « roi » de l’ATP. Mais de là à « balancer » son match pour une place dans le dernier carré ? On a du mal à y croire même si…

« Oui, c’est vrai que décrocher la place de numéro 1 mondial a eu un effet sur moi aujourd’hui (vendredi). J’ai accompli ce dont j’avais besoin en venant ici, assurer la place de numéro 1. Et je passe à autre chose avec le résultat d’aujourd’hui. Je suis en bonne santé et j’ai hâte de terminer en force à Londres », a lâché Djokovic en conférence de presse qui ne semblait pas particulièrement affecté par cette déculottée.