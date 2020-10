Vainqueur poussif d’un Filip Krajinovic accrocheur mais fébrile mais les moments décisifs, Novak Djokovic était rassuré de l’avoir emporté en deux sets pour son entrée en lice à Vienne : « Dans le premier set, Filip était le meilleur joueur sur le terrain. Il servait pour remporter le set et j’ai eu beaucoup de chance de le breaker. Il a raté un smash quand il était à égalité 6-6 au tie-break. Quelques points par-ci par-là ont changé la dynamique du set et du match. Dans le deuxième set, il est vrai que j’ai fait un pas en avant, j’ai beaucoup mieux joué et terminé le match de la meilleure façon possible », a déclaré le numéro 1 mondial qui n’a malgré tout pas réalisé une grande prestation.